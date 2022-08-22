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KKTC Meclis Başkanı'ndan Beylikdüzü'ndeki Rauf Denktaş anıtına ziyaret

KKTC Meclis Başkanı'ndan Beylikdüzü'ndeki Rauf Denktaş anıtına ziyaret

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Zorlu Töre, Yaşam Vadisi’nde yer alan Rauf Denktaş Anıtı’nı ziyaret etti. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın da eşlik ettiği ziyarette anıtı çok beğendiğini ifade eden Başkan Töre, “Böyle bir anıtın hayata geçmesinde emek veren herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Zorlu Töre,  Yaşam Vadisi’nde bulunan Rauf Denktaş Anıtı’nı ziyaret etti. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarete Başkan Çalık’ın yanı sıra; Kıbrıs Platformu Başkanı Hasan Taş, Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyeleri ve Kıbrıs gazileri de eşlik etti. Kıbrıs tarihini gözler önüne seren anıtı çok beğendiğini dile getiren Töre, “Böyle bir anıtın hayata geçmesinde emek veren herkese yürekten teşekkür ediyoruz” dedi.

 “Rauf Denktaş Anıtı çok özel bir yer”

 Ziyaret sırasında Rauf Denktaş Anıtı'na ilişkin detaylı bilgileri aktaran Başkan Çalık, “Hayata geçirdiğimiz bu anıt, Kıbrıs tarihinin önemli aşamalarını ortaya koyan özel bir yer. Burayı, Denktaş ailesinin de fikir ve onaylarını alarak oluşturduk. Kıbrıs, Türkiye'yi birleştiren ve Türkiye'deki bütün siyasetçileri bir araya getiren siyaset üstü bir meseledir. KKTC Meclis Başkanı Sayın Zorlu Töre’yi kentimizde ağırlamaktan mutluluk duydum. Ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler Beylikdüzü Beylikdüzü Belediyesi Mehmet Murat Çalık
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