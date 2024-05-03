Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan'dan Dünya Basın Özgürlüğü ziyaretleri

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla Antalya Basın Cemiyeti’ni (ABC) Çağdaş Gazeteci Derneği (ÇGD) Akdeniz Şubesi’ni ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti’ni (AGC), ziyaret ederek, “Her zaman gazetecilerin yanında olacağız” dedi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan gazetecilerin yanında olmaya devam ediyor. Başkan Kotan ABC Başkanı İbrahim Akkaya, ÇGD Akdeniz Şube Başkanı Erdem Güner ve AGC Başkanı İdris Taş ile yönetim kurullarını ziyaret etti. 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde gerçekleşen ziyarette Kotan, gazetecilerin sorun ve sıkıntılarını dinledi.

ANTALYA BASININA TEŞEKKÜR

Ziyaretlerde basının önemine vurgu yapan Başkan Kotan, her zaman gazetecilerin yanında olduğunu söyledi. Kotan, “Her zaman gazetecilerin yanında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Mesleğinizin çok zor olduğunu biliyorum” dedi.

YEREL YÖNETİMLER BASININ YANINDA OLMALI

Gazetecilerin özgürce haber yapabilmeleri için gerekli şartların oluşturulması gerektiğini kaydeden Kotan, şöyle konuştu:

“3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nüz kutlu olsun. Türkiye’de bu özgürlük biraz zor ama bunun arkasında durulması çok önemli. Özellikle biz yerel yönetimler olarak yerel basından başlayan ulusal basına kadar giden bir süreçte doğru yerde olmak ve desteklemek gerektiğinin farkındayız. Doğru bilginin, doğru bir şekilde halka ulaştırılması lazım. Yerel yönetimler olarak basın sektörünü maddi ve manevi desteklememiz lazım. Bunun da farkındayız. Bunun bilinciyle basın mensuplarımızın her zaman yanında olacağız” dedi.