Konyaaltı Belediye Başkanı seçilen Cem Kotan'a çifte kutlama

31 Mart seçimlerinden başarıyla çıkan Cem Kotan için seçim ofisi önünde toplanan partililer ve gönüllüler, coşkuyla hem seçim zaferini hem de Kotan’ın doğum gününü kutladı.

31 Mart 2024 seçimlerinde oyların yüzde 53’ünü alarak Konyaaltı Belediye Başkanı seçilen Cem Kotan için, Pınarbaşı Mahallesi’ndeki Seçim Koordinasyon Merkezi’nde bir kutlama düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu, davul zurnalı coşkulu kutlamada Cem Kotan’a bir de doğum günü sürprizi yapıldı.

Cem Kotan, eşi Demet Ayne Kotan ile birlikte kalabalık bir vatandaş topluluğu tarafından kapıda karşılandı. Eşiyle halay çekenlerin arasına girerek oyunlara eşlik eden Kotan, daha sonra içeri geçerek “İyi ki doğdun Başkan” tezahüratları ve alkışlar eşliğinde eşi ve oğlu Can Ali ile doğumgünü pastasının mumlarını üfledi. Kotan, katılımcıları kırmayarak herkesle tek tek fotoğraf çektirdi.

TÜM İLLERDE STRATEJİK KARARLAR ALINDI

Çifte kutlamada konuşan Cem Kotan, “Özlediğimiz iktidarı doğru bir stratejiyle yerelde yakaladık. Türkiye’nin dört bir yanında Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel ve yönetimimiz gençlerin yolunu açtı. Değişen CHP yeniden başlıyor. Bize oy verenleri hiçbir zaman mahcup etmeyeceğiz” dedi.

Seçim sonuçlarını değerlendiren Cem Kotan, “Konyaaltı’nda 21 aday için oy kullanıldı. Bu kadar bölünmüşlük içerisinde oyların yarısından fazlasını almak ciddi bir başarıdır. Genel başkanımız ve yönetimimiz bütün illerde çok stratejik kararlar verdi. Acımasız şekilde eleştirilen kararların ne kadar doğru olduğunu, halkın ne kadar iyi analiz edildiği seçim gecesi kanıtlandı. Özlemini duyduğumuz iktidarı yerelde yakaladık. Antalya’da ilkleri yaşadık. Büyükşehir tarihinde ilk defa bir başkan üst üste iki defa seçimi kazandı. Akseki’de ilk kadın belediye başkanımızı çıkardık. Kazanılamaz denen ilçeleri kazandık” şeklinde konuştu.

GENÇLER VE TECRÜBELİLER BULUŞUYOR

Gençlik kolları başkanıyken de örgüt yönetimindeyken de örgütten birinin belediye başkanı olmasının hayalini kurduklarını aktaran Kotan şöyle devam etti: “Antalya’da örgütün içinden çıkan belediye başkanlarımız da, partiye gönül vermiş adaylarımız da oldu. Örgütten yetişmiş bir kişi olarak aday oldum. İstanbul’a gittiğimde eski gençlik kolları başkanı arkadaşlarımın hepsinin meclis üyesi adayı, belediye başkanı adayı olduğunu gördüm. Yani bu olay sadece Antalya’ya özgü değil. Türkiye’nin dört bir yanında Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel ve yönetimimiz CHP içinde gençlerin yolunu açtı. Ülkemizde seçim haritasının kıpkırmızı olmasının nedeni de CHP’de yaşanan değişim. Bu değişim öyle bir değişim ki gençlerin ve tecrübelilerin ortada noktada buluştuğu bir CHP inşa ediyor. CHP yeniden başlıyor.”

ŞİMDİ GENEL SEÇİMLERE HAZIRLANACAĞIZ

Antalya’nın siyasi tarihinde böyle bir seçim stratejisi ve kampanyası görmediğini vurgulayan Kotan, “Her gün bir saldırıyla karşılaştık, kendimizi savunduk. Konyaaltı halkı da siyaseti çamura sürüklemek isteyenlere karşılık vermedi. ‘Konyaaltı’nda CHP’yi, kavga etmeyen Cem Kotan’ı istiyoruz’ dedi. Kazanan Konyaaltı, Antalya ve tüm Türkiye oldu. Oy veren vermeyen herkesin belediye başkanı olacağız, bize oy verenleri hiçbir zaman mahcup etmeyeceğiz. Önümüzde 5 yılımız var. Bu beş yılda Konyaaltı’nda çok güzel projeler yapıp, belediyecilikte koyduğumuz çıtayı aşacağız. Hiçbir şey bitmedi yeni başlıyor. Şu andan itibaren biz genel seçimlere hazırlanacağız” dedi.

BAŞARI ÖRGÜTÜMÜZÜN ESERİ

Çetin mücadelelerde başarı ordunundur diyerek örgütüne ve kampanya sürecindeki gönüllülere şükranlarını sunan Kotan, “Güneş doğmadan yola çıktınız, gece yarıları evlerinize döndünüz. Sel oldunuz alanlara aktınız. İnandınız kapı kapı gezdiniz. Ayırmadan, ayrıştırmadan çalışma yürüttünüz. Bu örgüt sizlerin omuzlarında yükseldi. Başarı örgütümüzün iradesiyle oldu. Sizlere çok teşekkür ederim. Tecrübeleriyle yolumuzu aydınlatan seçim komite başkanımız Tuncay Ercenk’e, adaylığım açıklandığı andan itibaren yanımda olan ilçe başkanımız Demet Gündüz’e ve yönetim kurulumuza, gençlik kollarımıza, kadın kollarımıza, ayrıca bu süreçte hep yanımda olan eşime de çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.