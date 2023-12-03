Konyaaltı’nda engelli vatandaşlar konserle eğlendi

3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi tarafından “Engelliler Günü” farkındalık konseri düzenlendi. HayatPark’ta düzenlenen konserde engelli vatandaşlar doyasıya eğlendi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi tarafından “Engelliler Günü” farkındalık konseri düzenlendi. HayatPark’ta düzenlenen konserde engelli belediye personeli Çiğdem Bezci konser verdi. Konserde engelli bireyler doyasıya eğlendi. Sahne önündeki alanda oyun oynayan engelli bireyler eğlenceli vakit geçirdi.

ÇOK GÜZEL PROJELERE İMZA ATACAĞIZ

Konsere katılan Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, “Asıl engeller beynimizde. Biz Konyaaltı Belediyesi olarak farkındalık programlarını aslında beyindeki engelleri kaldırmak için yapıyoruz. Bizler sizlerle burada olmaktan çok mutluyuz. Konyaaltı Belediyesi’nde engelleri aşan mesai arkadaşlarımız var. Onların hepsi bizim için çok değerli. Sizlerle birlikte güzel projelere tekrar imza atacağız’’ dedi.

HER ZAMAN ENGELLİNİN YANINDAYIZ

Konsere katılan Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Başkanı Özgür Koca da, Konyaaltı Belediyesi’nin her zaman engelli vatandaşların yanında olduğunu söyledi. Koca, “Bugüne kadar bizlere ve tüm derneklere, kişilere göstermiş olduğu sağduyulu yaklaşımından dolayı Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’e ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum. Yapılan etkinlikte bizleri son derece memnun etmiştir” diye konuştu. Etkinliğe katılan Onur Yüz, “Etkinlik çok güzel. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’e teşekkür ediyorum” dedi. Kamile Demirağa ise, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü bizim için farklı bir gün. Konyaaltı Belediyesi daha önce de düzenlediğimiz konserlerde bize destek oldu. Böyle bir etkinliğin düzenlenmesinden dolayı çok mutluyuz” dedi.