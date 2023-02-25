Konyaaltı'nda yıkılan köprüler onarıldı
Konyaaltı Belediyesi, geçtiğimiz günlerde il genelinde etkili olan fırtına nedeniyle zarar gören köprü ve dere yataklarında yaptığı çalışmalarla fırtınanın izlerini siliyor. Konuyla ilgili haber metni ve fotoğraflar ektedir. Haber görüntüsü aşağıdaki linktedir. İyi çalışmalar dileriz.
Antalya’da geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağış ve ve fırtına kent merkezinin yanı
sıra Konyaaltı’nın kırsal bölgelerindeki dere yatakları ve köprüleri de olumsuz etkiledi. Kırsal
bölgelere düşen yoğun yağışın neden olduğu sel suları, Hurma, Hacısekiler, Akdamlar,
Kuruçay ve Karatepe Mahallelerini birbirlerine bağlayan köprülerin bazılarını da kullanılamaz
hale getirdi. Yoğun yağış ve fırtınanın azalmasıyla birlikte hemen harekete geçen Konyaaltı
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sel sularından zarar gören dere yatakları ve
köprülerde onarım çalışmaları yaptı.
YIKILAN KÖPRÜLER YENİDEN YAPILDI
Ekipler, Hisarçandır ve Hurma Mahallelerini Hacısekiler’e bağlayan Kum Mevkii’ndeki
köprüde çalışmalarını tamamlarken, Aydınlık Mahallesi’nde yer alan ve Kuruçay, Çakırlar,
Akdamlar ve Karatepe Mahalleri’ne geçiş sağlayan köprüyü de bölge halkının kullanımına
açtı. Fırtınanın etkili olduğu günlerde bir aracın dere yatağına düşmesiyle gündeme gelen
Akdamlar ve Hacısekiler mahalleleri arasında kalan bölgede yapılan iyileştirme çalışmalarının
da tamamlanarak vatandaşların kullanımına açıldığı bildirildi. Fırtınanın etkili olduğu ilk
andan itibaren teyakkuza haline geçerek vatandaşların yanında olduklarını ifade eden
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ‘’Sel sularının etkili olduğu bölgelerde yaşanan
sıkıntıları bir bir çözüyoruz. Her şartta hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz’’
dedi.
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