Konyaaltı'nda yıkılan köprüler onarıldı

Konyaaltı Belediyesi, geçtiğimiz günlerde il genelinde etkili olan fırtına nedeniyle zarar gören köprü ve dere yataklarında yaptığı çalışmalarla fırtınanın izlerini siliyor. Konuyla ilgili haber metni ve fotoğraflar ektedir. Haber görüntüsü aşağıdaki linktedir. İyi çalışmalar dileriz.

Antalya’da geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağış ve ve fırtına kent merkezinin yanı

sıra Konyaaltı’nın kırsal bölgelerindeki dere yatakları ve köprüleri de olumsuz etkiledi. Kırsal

bölgelere düşen yoğun yağışın neden olduğu sel suları, Hurma, Hacısekiler, Akdamlar,

Kuruçay ve Karatepe Mahallelerini birbirlerine bağlayan köprülerin bazılarını da kullanılamaz

hale getirdi. Yoğun yağış ve fırtınanın azalmasıyla birlikte hemen harekete geçen Konyaaltı

Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sel sularından zarar gören dere yatakları ve

köprülerde onarım çalışmaları yaptı.

YIKILAN KÖPRÜLER YENİDEN YAPILDI

Ekipler, Hisarçandır ve Hurma Mahallelerini Hacısekiler’e bağlayan Kum Mevkii’ndeki

köprüde çalışmalarını tamamlarken, Aydınlık Mahallesi’nde yer alan ve Kuruçay, Çakırlar,

Akdamlar ve Karatepe Mahalleri’ne geçiş sağlayan köprüyü de bölge halkının kullanımına

açtı. Fırtınanın etkili olduğu günlerde bir aracın dere yatağına düşmesiyle gündeme gelen

Akdamlar ve Hacısekiler mahalleleri arasında kalan bölgede yapılan iyileştirme çalışmalarının

da tamamlanarak vatandaşların kullanımına açıldığı bildirildi. Fırtınanın etkili olduğu ilk

andan itibaren teyakkuza haline geçerek vatandaşların yanında olduklarını ifade eden

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ‘’Sel sularının etkili olduğu bölgelerde yaşanan

sıkıntıları bir bir çözüyoruz. Her şartta hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz’’

dedi.