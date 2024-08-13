‘Mahallemi Dinliyorum’ buluşması Kartal Soğanlık Orta Mahalle’de yapıldı

Kartal Belediyesi’nin düzenlediği “Mahallemi Dinliyorum” buluşması Soğanlık Orta Mahalle’de düzenlendi. Soğanlık Kültür Merkezi önündeki açık alanda düzenlenen ve hem mahalle halkının görüşlerini alabilmek hem de yöneltilen sorularla şeffaf belediyecilik anlayışı ile ilk elden cevap verebilmek adına yapılan etkinliğe katılım yüksek oldu.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in 2019 yılında göreve gelir gelmez bir ilk olarak hayata geçirdiği ve sonraki yıllar diğer belediyelere de öncülük eden 'Mahallemi Dinliyorum' toplantılarının ikinci serisi, ‘Komşu Buluşmaları’ adıyla devam ediyor.

5 yılda bir hazırlanan ve kentin yönetimine dair yol haritalarının oluşturulduğu ‘Stratejik Plan’ çalışmalarını vatandaşların görüş ve önerilerine açan, bu yönüyle de sayısız belediyeye öncülük eden Kartal Belediyesi, ilçenin mahallerinde şeffaf belediyecilik anlayışıyla 'Mahallemi Dinliyorum- Komşu Buluşmaları’nın 3’üncüsünü, Soğanlık Orta Mahalle’de düzenledi.

Kartal’ın 20 mahallesinde yapılması planlanan buluşmanın son olarak düzenlenen toplantısına; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, Soğanlık Orta Mahalle Muhtarı Hayrettin Aydın ile mahalle halkı katıldı.

Söz komşularımızda

Mahallemi Dinliyorum buluşmasında 2 kız çocuğunun verdiği çiçek buketi ile karşılanan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ilk sözü alarak şöyle konuştu: “Geçen ay ve bu ay itibariyle 5 yıllık stratejik plan kapsamında mahallelerde buluşmalar gerçekleştiriyor, mikrofonu komşularımıza bırakıyoruz. Vatandaşımızın aklına gelen; sorun, öneri, talep ve isteğini iletmesini istiyoruz.

Makro konumuz kentsel dönüşüm

Bu toplantılardan mahallelerdeki ana eksiklikleri birlikte bulmak ve yeni dönemde önümüze koymakla alakalı önemli tespitleri bekliyoruz.

Örnek vermek gerekirse Soğanlık Orta Mahalle’deki Pazar günü kurulan semt pazarını yeni dönemde nasıl daha iyi bir alana taşıyabileceğiz, bunların sohbetini yapmış olacağız.

Makro konumuz kentsel dönüşüm. Riskli binaların dönüşümü ile alakalı toplulaştırma, sitelerin dönüşümü, bürokrasideki adımlar…

Planımız tamamlandı, bunu 40 yıl sonra çözmek de bize nasip oldu

Makro konularımızdan bir diğeri mahallemizdeki semt pazarı. Mahallemiz bir çıkmaz sokak. O çıkmaz sokağın arka tarafında uzun zamandır bekleyen bir plan vardı. O planları tamamladık. Tamamlanan plandan sonra arkada artık E5 tarafına doğru mahallemiz açılmış olacak. Bu çıkmaz sokaktan beraber kurtulmuş olacağız. Orda yaklaşık 10 dönümün üzerinde alanda hem okul, hem park, hem ibadethane 3 ayrı alana ayrılmış şekilde planımız onaylandı.

Dolaysıyla oradaki yaşam alanının içerisinde haftada bir günlük kurulacak pazar alanını da dâhil etmek ile ilgili bir çalışmamız olacak. Hem nefes alacağımız bir yaşam alanı, hem de haftanın bir günü semt pazarı olarak feragat edeceğimiz bir alana sahip olduğumuzda Pazar günü yaşadığımız krizi belki de hiç yaşamayacağız, çünkü ilk defa bir alan kazanmış olduk.

Bu planları 40 yıl sonra çözmek de bize nasip oldu. Yeni dönemde sadece Soğanlık Orta Mahallemiz ile ilgili değil, Kartal’ın birçok noktasında Kartal’ın gelişimi ile ilgili attığımız, atacağımız adımlar olacak.”

QR kod ile belediyenin hizmetleri ölçüldü

Kartal Belediyesi Etüd Proje Müdürü Umut Veli Develi’nin yönettiği Mahallemi Dinliyorum Buluşması’nda vatandaşların soruları alınmadan önce, büyük ekranda vatandaşlar ile bir QR kod paylaşıldı. QR kodu telefonlarının kamerasına okutan vatandaşlar, Kartal Belediyesi’nin hizmetlerini ölçen kısa bir ankete katıldı.

Etkinlikte daha sonra mikrofonları devralan vatandaşlar peş peşe sorularını ve fikirlerini belirtti. Farklı yaş gruplarından fikir, öneri, sorun, talep ve beklentileri kayıt altına alınan vatandaşlar sorularını iletirken başkan yardımcıları da notlarını alarak sorulara cevap verdi.

Mahallemi Dinliyorum-Komşu Buluşması’nın sonraki adresleri şöyle;

13 Ağustos Salı

Dördüncü toplantı; 13 Ağustos Salı, Çavuşoğlu Mahalle halkının katılımıyla, geçtiğimiz dönem mahalle halkının hizmetine sunulan Kültür Parkı’nda, saat 19.00’da gerçekleştirilecek.

14 Ağustos Çarşamba

Beşinci toplantı; 14 Ağustos Çarşamba, Esentepe Mahalle halkının katılımıyla, Mehmet Ali Müklü Parkı’nda, saat 19.00’da gerçekleştirilecek.