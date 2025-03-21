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Manisa’da Nevruz ateşi yakıldı, Mesir Macunu Festivali başladı

Manisa’da Nevruz ateşi yakıldı, Mesir Macunu Festivali başladı
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Manisa 485. Uluslararası Mesir Macunu Festivali, Nevruz ateşinin yakılması, temsili Merkez Efendi ve Hafsa Sultan eşliğinde protokolün kortej yürüyüşü ve mesir macunu karma töreniyle başladı. Kazanda karılan mesir macunundan almak isteyen vatandaşlar, ellerindeki poşet, tencere ve plastik tabaklarla adeta birbirleriyle yarıştı.

UNESCO’nun Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer alan 485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, Nevruz Bayramı şenlikleriyle beraber başladı. İlk olarak Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan etkinliklerde, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Genel Sekreteri Burak Deste ve mesir komitesi üyeleri tarafından Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden etkinlikte şiirler okundu, halk oyunları gösterileri sunuldu. Etkinlikte protokol üyeleri Nevruz’un simgesi haline gelen renkli yumurtaları birbirleriyle tokuşturarak kırmaya çalıştı. Ardından protokol örste demir dövdü, ateş üzerinden atladı.

Etkinlik, geleneksel hale gelen kortej yürüyüşüyle devam etti. Mesir Macunu sayesinde şifa bulan Hafsa Sultan ve Mesir Macununu hazırlayan Merkez Efendi’yi temsil eden tiyatrocuların eşliğinde protokol üyeleri Manisalıları selamlayarak, Sultan Camii Külliyesi içerisinde yer alan Şifahanenin önüne kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Şifahane önündeki törene AK Parti Manisa Milletvekili Mücahit Arınç da katıldı. Buradaki törende konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, "Manisa’mız geçmişiyle gurur duyan, geleceğe umutla bakan bir şehir. Şifanın, paylaşımın ve dayanışmanın sembolü Manisa Mesir Macunu sadece bir tat değil aynı zamanda Manisa’mızın hoş görüsünü, birikimini ve kültürel mirasını temsil eden bir değer" dedi.

Nevruz ve Manisa Mesir Macunu Festivalinin sosyal dayanışmanın bir örneği olduğunu ifade eden Manisa Valisi Vahdettin Özkan, "Sevginin, barışın, hoşgörünün, dayanışmanın birleşmenin değişik özellikleri birleştirerek sosyal dayanışmanın, bireysel dayanışmaların ortaya çıkması önemli. Mesir macunu adeta bunu simgeliyor. Beşeri alemdeki dayanışmanın ifadesidir" ifadelerini kullandı.

Kazandaki mesir macunundan almak isteyen vatandaşlar izdiham oluşturdu

Konuşmaların ardından törene katılan protokol üyeleri, 41 çeşit baharı kazana boşaltarak Manisa Mesir Macununu kardı. Törenin bitişini ellerindeki poşetler ve plastik kaplarla bekleyen vatandaşlar törenin sona ermesiyle adeta mesir macununun karıldığı kazana akın etti. Şifalı olduğuna inanılan mesir macunundan bir kepçe almak isteyen vatandaşlar, birbirleriyle yarışırken renkli görüntüler ortaya çıktı.

Nevruz Bayramı ve Mesir Macunu Karma Töreniyle başlayan 485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, 27 Nisan Pazar günü Sultan Camii kubbe ve minarelerinden vatandaşlara mesir macunu saçılmasıyla sona erecek.

Etiketler manisa manisa büyükşehir belediyesi Ferdi Zeyrek
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