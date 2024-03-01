Mansur Yavaş: ''Ben esnaf çocuğuyum, esnaf dostuyum''

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında Sincan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İsa Yalçın ve üyeleriyle bir araya geldi. Esnafın sorunlarını ve taleplerini dinleyen Yavaş, ''Biz odaların görüşlerini almadan hiçbir karar almıyoruz. Esnaf dostu bir anlayışımız var'' dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş 31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

Yavaş, Sincan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İsa Yalçın ve üyeleriyle bir araya geldi.

YAVAŞ: “BEN ESNAF ÇOCUĞUYUM ESNAF DOSTUYUM”

Ulaşım esnafının taleplerini ve sorunlarını dinleyen Yavaş, ulaşım esnafının kendi aralarında anlaşmaları hâlinde her türlü desteği verdiklerini ve vereceklerini söyledi. Yavaş, gelen durak yenileme ve sosyal tesis taleplerini geri çevirmeyeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Pandemide gördünüz hemen hemen çalışamayan bütün esnafa yardımcı olduk. Ben esnaf çocuğuyum, esnaf dostuyum. Ankara’yı sadece sanayicileri değil esnafı da ayakta tutuyor. Biz odaların görüşlerini almadan hiçbir karar almıyoruz. Esnaf dostu bir anlayışımız var.”

“TEŞEKKÜR EDERİZ”

Sincan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İsa Yalçın da “Biz oda olarak çok sorun yaşadık ancak, Mansur Başkan’ım bizim bölgemize girmek isteyenler için, ‘Kimse kimsenin bölgesine girmeyecek’ dedi ve bizi bu konuda rahatlattı. Bu irade için kendisine çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.