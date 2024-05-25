Mansur Yavaş KPSS Genel Tekrar Kampı'na katılan binlerce adayla bir araya geldi

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Benim Hocam Yayıncılık ile birlikte ilkini geçen yıl gerçekleştirdiği “KPSS Genel Tekrar Kampı” bu sene de binlerce gencin katılımıyla başladı. Gençlere seslenen Yavaş, “İnşallah Allah gönlünüze göre versin. Sizler çalışacaksınız ve inşallah istediğiniz yerlere atanacaksınız” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Benim Hocam Yayıncılık arasında yapılan iş birliği ile ‘KPSS Genel Tekrar Kampı’ programı başladı.

25-30 Mayıs Genel Kültür- Genel Yetenek, 31 Mayıs- 5 Haziran Eğitim Bilimleri olacak şekilde planlanan eğitim kampına 13 bin aday ön başvuruda bulundu.

YAVAŞ KAMPIN İLK GÜNÜNDE ADAYLARI YALNIZ BIRAKMADI

Atatürk Kapalı Spor Salonu ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşen ve toplamda 12 gün sürecek eğitim kampının ilk gününde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da adayları yalnız bırakmadı.

Yaptığı açılış konuşması ile adaylara seslenen Yavaş, bu yıl eğitim kampının ikincisini gerçekleştirdiklerini kaydederek “Benim Hocam Yayıncılık ve değerli hocalarımızın eşliğinde inşallah güzel bir kurs dönemi geçiririz. Bu yılda 13 bin civarı ön başvuru var, 6 bin 200 asil kayıt yapılmış durumda, inşallah Allah gönlünüze göre versin. Sizler çalışacaksınız ve inşallah istediğiniz yerlere atanacaksınız. Sizler bu kadar çok emek veriyorsunuz ama maalesef günümüz şartlarında hiç KPSS sınavına girmeden atananlar da var onların üzerinde sizlerin hakkı var. Bizler hem sosyal belediyecilik hem öğrenci dostu belediyecilik adına bir nebze bu organizasyonla bir katkımız olsun istedik. Allah’tan diliyorum ki hepiniz başarılı olursunuz ve istediğiniz yerlere atanıp güzel bir gelecek edinirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum, gözlerinizden öpüyorum” ifadelerini kullandı.

Benim Hocam Yayıncılık Kurucusu Ramazan Yetkin ise Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, “Muhteşem bir kalabalık… Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Benim Hocam Yayıncılık iş birliği ile düzenlediğimiz KPSS Genel Tekrar Kampı özellikle bu senenin çiftli sene olması nedeniyle alınan puanların bazı arkadaşlarda iki sene geçerli olması sebebiyle önemli bir yıl… Puan almadan hiçbir yere atanamıyoruz arkadaşlar. Bunun için buralara kadar geldiniz. İyi ki bu hizmeti yapıyoruz ücretsiz bir şekilde yararlanın istiyoruz” diye konuştu.

ÖĞRENCİLERDEN ANKARA BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Kampa katılım sağlayan öğrenciler ise memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Muhammed Selim Büyük:“Trabzon’dan geliyorum. Bu organizasyonu sosyal medyada gördüm. Daha öncede zaten hocamızın videolarını takip ediyordum. KPSS için çok güzel bir etkinlik. Emeği geçen herkese teşekkürler.”

-Selcan Bağcı: “Bu etkinliği sosyal medyadan görmüştüm. Hocamızın da sıkı takipçisiyim. Böyle bir organizasyon düzenledikleri ve öğrencilerin yanında oldukları için çok memnunum. Şuan her şey çok güzel.”

-Rıfat Can Yüz: “Bence tüm öğrenciler açısından çok güzel bir durum oldu. Ne kadar sosyal medyadan da izlesek, canlı anlatım gibi olmuyor. Hocalarımızla bizi yan yana getirdiği için Mansur Başkan’a teşekkür ederiz.”

-Gamze Gökkaya: “Mansur Başkanın öğrencilere bu kadar destek olması gerçekten çok hoş. Ben çok takdir ediyorum kendilerini. Çok güzel bir etkinlik olmuş. Emeği geçen herkese teşekkürler.”