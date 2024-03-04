Mansur Yavaş: ''Rekor bir oyla seçiliyoruz!''

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş Keçiören Atapark’ta Seçim Koordinasyon Merkezi açılışını gerçekleştirdi. Bugüne kadar kentte yaşayan herkesin derdini dert edinerek, o derdi çözmek için çalıştıklarını ifade eden Yavaş, “Belediyecilik budur, gerçek belediyecilik budur. Diktiğin 2 tane taş binayla övünmenin anlamı yok” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında ilçe ziyaretlerine devam ediyor.

Mansur Yavaş, CHP’nin Keçiören Belediye Başkan Adayı Mesut Özarslan ile birlikte Keçiören ilçesinde Atapark’ta Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışını gerçekleştirdi.

“BEN HİZMET ETMEK İÇİN SEÇİLDİM”

Konuşmasına Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra tüm Ankara’yı kucakladığını vurgulayarak başlayan Yavaş, “Ben hizmet etmek için seçildim, insanları ayırmak için seçilmedim. Hiçbir ilçeye giderken, hiçbir köye, mahalleye giderken vallahi de billahi de ne oy çıkmış bakmadım. Çünkü beni ne ilgilendiriyor? O köyde kanalizasyon açıktan akıyorsa onu bir an evvel ortadan kaldırıp o çocukların, ailelerin sağlığını düşünmek ilgilendiriyor” dedi.

“BELEDİYE BAŞKANI KENTİNDE ÜŞÜYEN VARSA ONU ISITIR…”

Belediye başkanın kentin annesi, babası, kardeşi ve evladı olduğunu ifade eden Yavaş, eski dönem kadar asfalt, eski dönemden fazla yeşil alan yaptıklarını kaydederek, “Ama ben bunları belediyecilik saymıyorum. Bir belediye başkanı, kentinde yaşayan insanların içerisinde aç kalan varsa onu doyurur. Üşüyen varsa onu ısıtır. Okuyamayan çocuk varsa onun okuması için gerekli tedbirleri alır. Biz bunu yaptık” diyerek gerçekleştirdikleri sosyal destekler hakkında bilgiler verdi.

“Belediye başkanı her şeyden evvel kentte yaşayan herkesin derdini dert edecek, o derdini çözmesi için çalışacak” diyen Yavaş, şimdiye kadar bu şekilde çalıştıklarını vurgulayarak, “Belediyecilik budur, gerçek belediyecilik budur. Diktiğin 2 tane taş binayla övünmenin anlamı yok. Önce kentinde yaşayanların konforunu, rahatını, huzurunu, aç mı, tok mu, neye ihtiyacı var onlara bakacaksın. Asıl belediyecilik budur” diye konuştu.

“REKOR BİR OYLA SEÇİLİYORUZ”

Gerçekleştirdikleri SKM açılışlarını tarihi kalabalıklarla gerçekleştirdiklerini söyleyen Yavaş, “Artık Ankara halkı diyor ki rekor bir oyla belediyeciliğimizi onaylayacak. Bu ortaya çıktı. Rekor bir oyla seçiliyoruz” diyerek konuşmasını sonlandırdı.