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Mansur Yavaş'tan 198 bin 812 aileye Ramazan öncesinde 2 bin TL destek ödemesi

Mansur Yavaş'tan 198 bin 812 aileye Ramazan öncesinde 2 bin TL destek ödemesi
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, ekonomik zorluklar yaşayan 31.767'si emekli olmak üzere toplam 198.812 aileye Ramazan Ayı öncesinde 2000 TL genel ihtiyaç desteği ödemesi yatırdı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ekonomik zorluklar yaşayan 31.767'si emekli olmak üzere toplam 198.812 aileye Ramazan Ayı öncesinde 2000 TL genel ihtiyaç desteği ödemesi yatırdı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada

"Artan ekonomik zorluklar nedeniyle 2024 sosyal destek ödemelerini %70 artırdık. Bu doğrultuda, 31.767'si emekli olmak üzere ekonomik zorluklar yaşayan toplam 198.812 aileye Ramazan Ayı öncesinde 2000 TL genel ihtiyaç desteği ödemesi yatırıldı. Ekonomik zorluklar yaşayan hemşehrilerimiz ve çocukların yanında olmaya devam edeceğiz." denildi.

 

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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