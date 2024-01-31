Mansur Yavaş’tan BTP lideri Hüseyin Baş’a ziyaret

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) lideri Hüseyin Baş’ı ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları hakkında bilgi veren Yavaş, “Bir belediye başkanı hizmet ettiği hiç kimseyi ayıramaz seçildikten sonra tümünü kucaklar. Beş yıl boyunca bu şekilde çalıştık” diyerek dört milyon seçmenin tümünün oyuna talip olduğunu vurguladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş’ı ziyaret etti.

BTP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede; Mansur Yavaş’ın 5 yıl boyunca Ankara’da gerçekleştirdiği hizmet ve projeler ile 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri konuşuldu.

YAVAŞ: “BELEDİYE BAŞKANI HİZMET ETTİĞİ HİÇ KİMSEYİ AYIRAMAZ”

Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından açıklamada bulunan Mansur Yavaş, “Sayın Genel Başkanımızı ziyaret ettim ve beş yılda yaptığımız çalışmaları kendisiyle paylaştım. Seçime giriyoruz. Afişlerde de gördüğünüz gibi ‘Ankara’nın Başkanı Herkesin Başkanı’ logosuyla çıktık. Bir belediye başkanı hizmet ettiği hiç kimseyi ayıramaz, seçildikten sonra tüm halkı kucaklar. Biz beş yıl boyunca bu şekilde çalıştık. Genel Başkanımızla önümüzdeki döneme ait görüşlerimi paylaştım. İnşallah, olumlu bir sonuç doğacak diye düşünüyorum” dedi.

BAŞ: “MANSUR YAVAŞ’A SEÇİMDE ÜSTÜN BAŞARILAR DİLİYORUM”

Ziyaretinden dolayı Mansur Yavaş’a teşekkür eden BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş ise şunları söyledi:

“Çok keyifli bir sohbet yaptık. Türkiye’nin genel siyasi çizgisini, gelecek beklentilerimizi, Ankara Büyükşehir Belediyemizin ve Sayın Başkanımızın bu süreçte yaptığı çalışmalarla ilgili istişaremizi yaptık. Çok faydalandık, istifade ettik, keyif aldık. Önümüzdeki dönemde tahmin ediyorum ki daha da görüşmelerimiz gerçekleşecektir. Bu vesileyle Ankara’nın siyasi atmosferi, genel Türkiye atmosferinin geleceğine ilişkin çok büyük önem arz eden bir dönem olduğunun biz de Bağımsız Türkiye Partisi olarak farkında olduğumuzu kendisiyle paylaştık. Gelinen süreçte Türkiye’nin yarınlarına hem belediyecilik hizmeti hem genel siyasi ortamda daha faydalı işler yapacak bir sonucu elde etmesi adına hepimizin bir şekilde fedakârlıklar yapacağı, çalışacağı, birlikte planlamalar yapacağı bir sürecin başlayabileceğini konuşmuş olduk. Bundan sonraki süreci yine değerlendireceğiz. Kendilerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum, seçimde de üstün başarılar diliyorum.”

YAVAŞ: “PROBLEM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAKİ ANLAYIŞTIR”

Mansur Yavaş, açıklamaların ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği sosyal destek projelerine ilişkin soruya Yavaş, şöyle yanıt verdi:

“Ben vaat vermiyorum, üç yıldır gerçekleştiriyorum. Onların ki vaat. Rakibim belediye başkanı olmasaydı, vaatte bulunması normaldi ama bütçeye baktığınız zaman sosyal yardımlara ne kadar ayırdığı ortada. Bunun ne kadarını verdiği de ortada. Biz Keçiören’de yaklaşık 50 bin kişiye sosyal destekte bulunurken, oranın başkanı 2-3 bin kişiye destekte bulunuyorsa burada bir problem vardır. Problem belediye başkanlığındaki anlayıştır. Bir çocuğun yatağa aç girmemesi bütün projelerin üstündedir. Okulundan mahrum kalmaması bütün projelerin üstündedir. Bu konuda çok hassas olmadığını görmüş olduk.”

“5 yıl boyunca çalıştık” diyen Yavaş, Belediye meclisinde de çoğunluk istediğini ve bunu gerçekleştireceklerini belirterek “Bu yönde çalışmalarımız ve görüşmelerimiz devam ediyor. Herkesin oyunu aldığınıza göre herkese hizmet ediyorsunuz. Herkese hizmet ettiğimize göre de 4 milyon seçmenin tümünün oyuna talibiz” dedi.