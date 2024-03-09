Mansur Yavaş'tan Dikmen'e müjde

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Çankaya’nın Dikmen semtinde Seçim Koordinasyon Merkezi açılışı gerçekleştirdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Çankaya’nın Dikmen semtinde Seçim Koordinasyon Merkezi açılışı gerçekleştirdi. Halkın yoğun katılımıyla gerçekleşen açılışta konuşan Yavaş, şimdiye kadar projesi yapılmaya Kızılay-Dikmen Metro Hattı’nın projesinin hazırlandığını belirterek Dikmen Vadisi Son Etap’ta yapılacak kentsel dönüşüm kapsamında da fore kazık makinelerinin sahaya ineceğini müjdeledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Başkan Adayı Mansur Yavaş, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimler öncesi Seçim Koordinasyon Merkezleri (SKM) açmaya ve Başkentlilerle buluşmaya devam ediyor.

Mansur Yavaş, CHP’nin Çankaya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Can Güner ile birlikte Çankaya ilçesi Dikmen semtinde SKM açılışı gerçekleştirdi.

İlker Caddesi’nde hizmet verecek SKM’nin önünü dolduran halk, Yavaş’ı büyük bir coşkuyla karşıladı. Yavaş’ın konuşması sık sık “Ankara güzelse sebebi sensin”, “Mansur Başkan” sloganlarıyla kesildi.

“ÇANKAYA’NIN ALACAĞI VARDI”

“Çankaya'nın Ankara Büyükşehir'den 25 yıllık alacağı vardı” sözleriyle konuşmasına başlayan Yavaş, “25 yıldır ‘Çankaya bize oy vermiyor’ diye hizmet gelmiyordu. Nasıl olsa oy vermiyor diye… Bu kenti, bu zihniyet yönetti 25 yıl boyunca… Az oy verene az hizmet, çok oy verene çok hizmet diye milleti aldattı. Zannedersiniz ki çok oy veren yerlere çok hizmet etmiş” ifadelerini kulandı.

“ONLARIN TUTMADIĞI SÖZÜ BİZ TUTACAĞIZ”

Seçildikten sonra rozeti çıkarıp, nerenin neye ihtiyacı varsa önce insan hayatı, sağlığı diyerek göreve başlanması gerektiğini vurgulayan Yavaş, Dikmen Vadisi Son Etap Kentsel Dönüşüm Projesi hakkında şunları söyledi:

“Dikmen Vadisi'nde borçlu olduğumuz, daha önceki dönemden evleri yıkılmış bir sürü hak sahibi var. Beklediler kaç yıldır. 10-15 yıldır, hem belediye çok kira ödedi, ödediğimiz kiralar da onlara yaramadı. Belediyeden de 6 katrilyona yakın para çıktı. Öncelikleri başka şey oldu.

Yurt dışından getirdikleri bitkilere para verdiler. Plastiklere para verdiler. Çöp projelere para verdiler. Çünkü onlar görünüyor. Burada yapmadıkları konutların sadece hak sahiplerinden başka kimse duymadı feryadını.”

Göreve geldiğinde Ankara Büyükşehir Belediyesinin 14 bin hak sahibine borcu olduğunu söyleyen Yavaş, bu borcun eski dönemden kaldığına bakmadan hemen çalışmalara başladıklarını kaydetti. “Devlette devamlılık esastır” diyen Yavaş, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Burada tören yaptık. Hak sahipleri ile ilgili bizzat meclis başkan vekili tarafından dava açılıp yürütmeyi durdurma kararı aldılar. Sebep neden belediyenin şirketi yapıyor? Alışmışlar kendi şirketlerine iş yaptırmaya. Yürütmeyi durdurma kararı kaldırdı, kesin olarak mahkeme reddetti.

Muhtemelen Dikmen Vadisi'ne yarın fore kazık makineleri iniyor, yetişirse. Erzurum'dan bulundu, kiralandı, şu anda Sivas'taymış. Allah nasip ederse pazartesi günü başlıyor. Hukuki bir engel kalmadı. Onların tutmadığı sözü biz tutacağız. Belediyecilik budur.”

KIZILAY-DİKMEN METRO HATTININ PROJESİ BİTTİ

Metro Hattı Projelerinden de bahseden Yavaş, şimdiye kadar projesi yapılmayan Kızılay-Dikmen Metro Hattı’nın projesinin bittiğini kaydetti. Yavaş, 14.3 kilometrelik hattın 11 istasyondan oluşacağını söyleyip, “İnşallah Allah yapım ihalesini de yapmayı nasip eder” dedi.

Eski dönemlerde paket paket yapılan sosyal desteğe 3 yıl önce ‘Başkent Kart’ ile son verdiklerini vurgulayan Yavaş, Ankara’da 200 bin aileye et ve doğal gaz desteği, bu ailelerin çocuklarına da eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için 2 yıldır Kantin Kart ile kantin, servis, kırtasiye ve abonman desteği sağladıklarını belirtti. Yavaş, Başkent Kart ile ayrıca esnafı da kalkındırdıklarını sözlerine ekledi.