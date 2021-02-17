Mansur Yavaş'tan sağlıklı bir nesil için dev destek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent’te yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının sağlıklı ve dengeli beslenmesini önceleyen bir projeyi hayata geçirdi.

Büyükşehir Belediyesinden sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yeni bir hizmeti başlatan Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, ilk etapta pilot bölge olarak seçilen Sincan ilçesinde ayda 10 bin ailenin 0-10 yaş arası çocuğuna ücretsiz “Başkent Süt” dağıtacak.

HER AY 6 LİTRE SÜT İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE DAĞITILACAK

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Sincan ilçesinde ayda 10 bin aileye toplam 60 bin süt dağıtarak çocukların günlük süt ihtiyacını karşılayacak.

“Başkent Süt” projesiyle belediyeden sosyal yardım alan ailelerin süt ihtiyaçlarını karşılamayı amaçladıklarını belirten Sosyal Yardımlar Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürü Adnan Tatlısu, süt projesine ilişkin şu bilgileri verdi:

“Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak 10 yaş altı çocuğu olan ihtiyaç sahibi ailelere süt dağıtımına başladık. Çocukların gelişiminde büyük katkısı olan sütten çocuklar mahrum kalmasın diye her ay 6 litre sütü pandemi şartlarına da uygun olarak kapıdan teslim edeceğiz. Pilot bölge olarak Sincan’dan başladık. Amacımız yıl sonuna kadar Ankara’daki tüm ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilmek. Çocuklara sıhhat ve afiyet olsun.”

SÜT PROJESİYLE YERLİ ÜRETİCİYE DE DESTEK SAĞLANACAK

Projeyle bir yandan ihtiyaç sahibi ailelerin süt ihtiyacını karşılayan Büyükşehir Belediyesi diğer yandan da dağıtılan her biri 1’er litrelik toplam 6 litreden oluşan uzun ömürlü sütleri (UHT) Başkentli yerli üreticilerden satın alıyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla Başkent Süt projesi kapsamında hem ihtiyaç sahibi ailelerin hem de yerli üreticilerin ekonomilerine destek sağlanırken, gelecek neslin sağlıklı beslenmesi yönünde çalışmalarını hızlandıran Büyükşehir Belediyesi, Başkent Süt projesini önümüzdeki süreçte diğer ilçelerde de yaygınlaştırmayı planlıyor.