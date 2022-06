Mersin Büyükşehir Başkanı Seçer 2. bölgeye çıkarma yaptı

Anamur’un en önemli içme suyu projesi olan Otluca Projesi’nde İller Bankası kanadında ilerleme kaydedilmediğini ifade eden Başkan Seçer, “Bundan tam 2,5 yıl önce Anamur'un Cumhur İttifakı’na mensup ilçe belediye başkanı dahil, İller Bankası Genel Müdürü nezdinde yaptığımız çalışmada buranın kredi sözü tarafımıza verilmişti, ama şu ana kadar herhangi bir gelişme olmadı. Geri yorumu size bırakıyorum” dedi.

Başkan Seçer, Anamur’la ilgili her projede tahsis ve finansman sorunu yaşadıklarını sözlerine ekleyerek, “Anamur'la ilgili Otluca, Anamur-Bozyazı Hal Tesisleri ve Rauf Denktaş Parkı ile ilgili yaşanan sıkıntı tamamen tahsis sorunudur” diye konuştu.

İmar çalışmalarının devam ettiğinin vurgusunu yapan Seçer, “Birinci Etap, İkinci Etap. Revizyon plan ile birinci etap içerisinde yer alan orada bazı itirazlar oldu. İtirazlardan birinde de yoğun talepler oldu. 4 parselde, 5 parselde… O konuda ayrıcalık tanıyamayacağımızı söyledik. Genele şamil olması gerektiğini söyledik, ama farklı bir gerekçe ile yoğunluk artışına gidildi ilçe belediyesi tarafından ve tabi ki çoğunluk Cumhur İttifakı’nda olduğu için bu şekilde bir düzenleme oldu. Bu tip düzenlemelere biz müsaade edemeyiz. İşin içerisinde ilave bir kazanç, yani Türkçesi, daha anlaşılır bir dille imar dilinde rant olan hiçbir yerde biz olmayız. Bize göre bu bir rant sağlamadır” dedi.

Sinekle mücadele ve çevre konusunda değerlendirmelerde bulunan Seçer, “Bakın biz yönetime gelene kadar Anamur’un çöpü ormanlara saçılıyordu. Depolanmıyordu, saçılıyordu. Biz geldik, ‘şu kadar milyon, bu kadar milyon ilave maliyeti var’ demedik. Silifke’ye taşıyoruz” dedi ve Bozyazı Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi’ni kuracaklarını ifade etti. Yaptıkları yol çalışmaları hakkında da bilgi veren Seçer, “Anamur’da toplam 6 bin 150 metre asfaltlama çalışması ile 22 bin 110 metrekare kaldırım çalışmasını bitirdik. Gelecek yıl 2023 programında doğu-batı aksında Ahmet Yesevi ve Mehmet Akif Ersoy Caddesi var. Toplamda 5 kilometrelik bu güzergâhın da altyapısını MESKİ tamamlayacak. Biz size derme çatma yol yapmıyoruz. Yol yapmak var, hakikaten hakkını vererek yol yapmak var” diye konuştu.

Mersin merkezde yağmursuyu problemi kalmadığının da altını çizen Seçer, “Bakın Mersin merkezde yağmursuyu problemi kalmadı. Daha önceki yıl bir sel gelmişti seçimden önce, perişan etmişti her tarafı. Mersin'de öyle sosyal medyada sel görüntüleri görüyor musunuz, caddelerde, sokaklarda? Neden? Çok kısa bir süre içerisinde biz bitirdik. Karacilyas’ı bitirdik, Akkent’i, Batıkent’i, Vatan Caddesi’ni her tarafı yaptık. Adana sınırına kadar çalıştık. Tertemiz ettik her tarafı. Şu anda ani yağışlarda en az risk dilimindeyiz” ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal projelerini de detaylı biçimde anlatan Seçer, Alo 185 hakkında da bilgi verdi ve “En büyük torpil o: Alo 185” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 2. bölge ziyaretlerini hız kesmeden sürdürüyor. İlk olarak Anamur Ticaret ve Sanayi Odası’nda sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelen Başkan Seçer, bölgenin sorunlarını ve bölge halkının taleplerini ilk ağızdan dinleyerek, Büyükşehir Belediyesi olarak yapacakları çalışmaları anlattı. STK buluşmasının ardından Bozyazı’ya geçen Başkan Seçer, çalışmaların yapıldığı Atatürk Bulvarı’nı inceleyerek, bulvar üzerindeki esnafla selamlaştı. Başkan Seçer ayrıca Aydıncık ve Gülnar İlçe Koordinasyon binalarını gezerek, personelle sohbet etti.

Anamur’u ilgilendiren önemli çalışmalarda tahsis ve finansman sorununu aşamadıklarını söyleyen Başkan Seçer, “2,5 yıl önce İller Bankası Genel Müdürü nezdinde yaptığımız çalışmada buranın kredi sözü tarafımıza verilmişti, ama şu ana kadar herhangi bir gelişme olmadı. Otluca, Anamur-Bozyazı Hal Tesisleri ve Rauf Denktaş Parkı ile ilgili yaşanan sıkıntı tamamen tahsis sorunudur” dedi.

“Kimin torpili daha fazlaysa o mahallenin yolu yapılır anlayışı bizim belediyecilik anlayışımızda yok”

Anamur’da yürüttükleri yol çalışmalarını yerinde incelediklerini belirten Başkan Seçer, her noktaya eşit hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini ifade ederek, “Güzel çalışmalar olmuş gerçekten, birinci sınıf yollar. Şunu söyledim arkadaşlara; ‘bu kadar beklemiyordum’. Mersin merkeze geldiğinizde bizim prestij çalışmalar olarak her konuşmamızda söylediğimiz örneğin 4. Çevre Yolu’nu bir gezin. Şu anda 2. Çevre yolunu yapıyoruz 6 kilometre. Oraya bir bakın, oradan bir farkı var mı? Bir de onun analizini yapın. Her zaman konuşmalarımda söylüyorum; Çamlıyayla’dan Mut'a Anamur'dan Tarsus’a kadar herkese eşit hizmet. Hani burada ben üzülüyorum bazen Anamurlu hemşerilerim; ‘biz gözden ırak kalıyoruz, sanki gönülden de ırak kalıyoruz’ diyor. Böyle bir düşüncemiz asla yok. Her şey bir program, bir bütçe, bir stratejik plan ve yatırım programı çerçevesinde yürüyor. Belki buna pek alışık değil Mersin halkı. ‘Saldım çayıra Mevlam kayıra. Kimin torpili daha fazlaysa o mahallenin yolu yapılır, hangi muhtar daha etkinse onun yolu yapılır, hangi ilçe başkanı daha baskınsa o ilçenin işleri görülür’ bizim belediyecilik anlayışımızda yok. Hepsi ihtiyaçlardan doğan, daha görevimize başlamadan yaptığımız çalışmalar sonucu Meclis’in onayından geçirdiğimiz stratejik plan, buna bağlı yatırım programları çerçevesinde biz bu çalışmaları yapıyoruz. Bizim gelecek yıl ne yapacağımız belli. Bu yıl sonuna kadar nerede, hangi işlemleri yapacağımız belli” dedi.

“Yani şeffaf, hesap verilebilir belediyeciliği sözde değil uygulamada yapıyoruz”

Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerine Meclis’i takip etmeleri ricasında bulunan Başkan Seçer, “Hep söylüyorum lütfen Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’ni dikkatle takip edin. Orada bugüne kadar hiçbir belediye başkanının yapmadığı sunumlar, hatta şu anda hiçbir ilçe belediye başkanının uzaktan, yakından, yanından geçmediği açıklamaları Mersin Büyükşehir Belediyesi adına Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı yapıyor. Ne kadar gelir bütçesi olduğunu, ne kadar gider bütçesi olduğunu, yıl sonunda kesin hesabı açıklarken ne kadar gerçekleşme oranı olduğunu, nerede eksik kaldığımızı, hangi bankadan ne kadar borcumuz olduğunu, ne kadarının ödendiğini, şu anda mali durumumuzun ne olduğunu; hepsini bir bir açıklıyoruz. Yani şeffaf belediyeciliği, hesap verilebilir belediyeciliği sözde değil, retorikte değil, biz aslında uygulamada yapıyoruz. Bu açıdan da Meclislerimizi takip etmenizi arzu ederiz” diye konuştu.

“Otluca’nın kredi sözü 2,5 yıl önce tarafımıza verilmişti, ama şu ana kadar herhangi bir gelişme olmadı”

Anamur’la ilgili taleplere de yanıt veren Başkan Seçer, içme suyu sorununu değerlendirdi. Seçer, içme suyu sorununda kendilerine verilen kredi sözü ile ilgili halen bir gelişme olmadığını hatırlatarak, “Anamur ilçemizin içme suyu sorununun çözüme kavuşturulması; Otluca. Önemli bir proje. Her zaman söylediğimiz, her şeyi hazır olan ama finansmanı beklenen bir proje. Finansmanı da sağlayacak olan İller Bankası’dır. Tekrar tekrar aynı şeyleri anlatmak ve bu konuda da uzun uzun bir konuşma yapmak istemiyorum. Bundan 2,5 yıl önce Anamur'un Cumhur İttifakı’na mensup ilçe belediye başkanı dahil İller Bankası Genel Müdürü nezdinde yaptığımız çalışmada buranın kredi sözü tarafımıza verilmişti, ama şu ana kadar herhangi bir gelişme olmadı. Geri yorumu size bırakıyorum” ifadelerini kullandı.

“İller Bankası'ndan Otluca finansmanını 2,5 yıldır çıkartamıyorum”

Bölgedeki Hal tesisi sorunu ile ilgili gelen talebe de yanıt veren Başkan Seçer, projenin hazır olduğunu ancak yine finansman sıkıntısı ile karşı karşıya olduklarını sözlerine ekleyerek şunları söyledi:

“Anamur Hali’nin, Bozyazı Hali’nin bizim açımızdan geciken, sıkıntıya giren tek konusu var. Bakın avan projeleri çalışılmış, Anamur ilçesi Kanlıören Hal Tesisi bilgi notu diye önüme de koymuşlar. Şurada avan projeleri çalışılmış. Hangi dükkanın kaç metrekare olacağını, içinde nelerin olacağını, muz sarartma tesislerinin, ardiyelerin ve satış reyonlarının ne şekilde olacağını, soğuk havanın nerede olacağını; hepsini çalışmışız. Bunu da buradaki hal esnafıyla ve odalarla yapmışız. Biz kendi kafamızdan yapmıyoruz. Anamur’un ihtiyacı nedir? Anamur’a ne yapmamız gerekir? Ancak aşamadığımız bir konu var. Nasıl İller Bankası'ndan Otluca finansmanını 2,5 yıldır çıkartamıyorsam; 39 milyon avro Avrupa Birliği FRIT II kapsamındaki çoğunluğunun hibe olduğu krediler gecikiyor. Bunu da sürekli şikayet konusu yapıyorsam, ama bunun yanında Gaziantep Belediyesi aynı kapsamda kredi kullanmaya başlamışsa, Şanlıurfa Belediyesi kullanmışsa bunu da Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hem Meclis konuşmalarımda, hem sizlerle burada dört duvar arasında yaptığım toplantılarda, hem de dünkü gibi açık bir alanda vatandaşlara, televizyon ekranlarına yaptığım konuşmalarda zaten bunu söylüyorum. Kimse de çıkıp beni yalanlamıyor. ‘Hayır, 39 Milyon Avro diye bir kredi yok, hayır Bozyazı ve Anamur’un Hal Tesisi yapımıyla ilgili bir tahsis talebi yok’ diye kimse bizi yalanlamıyor. Yapılan şu; kimsenin sesi çıkmıyor. Bizim de şimdilik sesimiz çıkmıyor. Zaten yeri geldiği zaman çıkıyor ama kuru gürültüyle, kavgayla da bir şeyin olmayacağını biliyoruz. Biz de sabırla yeri ve zamanını bekliyoruz.”

“Otluca, Anamur-Bozyazı Hal Tesisleri ve Rauf Denktaş Parkı ile ilgili yaşanan sıkıntı tamamen tahsis sorunudur”

Başkan Seçer, Anamur’la ilgili yapmak istedikleri her projede tahsis ve finansman sorunu ile karşı karşıya kaldıklarını sözlerine ekleyerek, “Elbette ki biz çalışmak istiyoruz, biz yatırım yapmak istiyoruz. Daha güzel şeyler yapmak istiyoruz, ama bir de madalyonun diğer yüzü var. Dün Sayın Kaymakamı ziyaret ettim. Aşağıda 7-8 tane belki 10 tane delikanlı beni bekliyor, 13-16 yaş arasında. ‘Sayın Başkanım bize uygun, bizim hoşça vakit geçireceğimiz park alanlarımız olsun’; güzel bir kafe isteyecek, merkezdeki Kültür Park gibi bir kaykay pisti isteyecek, bir oyun alanı isteyecek, bir basketbol potası isteyecek, belki ayak tenisi oynayacak bir alan isteyecek gibi gibi gibi. Bunu nereye yapacağız? Mevcut en uygun park Rauf Denktaş Parkı. Biz çalışmışız. 3 senedir de biz bunun tahsisini ilgili bakanlıktan, yani Hazine'den istemişiz. Peki oranın bakımını, temizliğini kim yapıyor? Büyükşehir yapıyor. Davul bizim kucağımızda, tokmak başkasının elinde. Şimdi ben bu evlatlarıma ne cevap vereceğim? Bana bir söyleyin. Kafaları karışır. ‘Çocuklar yerim yok yapamam’ dersem; kafaları karışır. ‘Allah Allah Belediye Başkanı, bir devlet görevlisi, bir kamu kurumunun başkanı yerim yok diyor’. Oysa bir sürü yer var ve bunlar devlet mensubu, devletin görevlisi, devletin yerinin olmamasından bahsediyor gibi kafaları karışır ama yaşanan tablo budur. Anamur'la ilgili Otluca, Anamur-Bozyazı Hal Tesisleri ve Rauf Denktaş Parkı ile ilgili yaşanan sıkıntı tamamen tahsis sorunudur. Erdemli Hali’ni bitirmek üzereyiz. 13 yıllık bir hikayesi var onun, 13 yıl. Geldik el attık, çözdük ve bitmek üzere. Temmuz ayında yüklenici firma, hali bize teslim edecek ve biz oradaki esnafa dükkanlarının dağıtımını yapacağız” dedi.

Sinekle mücadele konusunda gelen ilaçlama taleplerine de değinen Başkan Seçer, rutin bir şekilde devam eden mücadeleye dikkat çekti. Başkan Seçer, “Biz sinekle rutin mücadelemizi yapıyoruz. 12 ay boyunca yapıyoruz. Hem larva hem uçkun mücadelemizi yapıyoruz. 12 ay boyunca rutin aralıklarla her mahallede yapılıyor. Gece uçkun mücadelesi kapsamında 7 personel, 7 araç 1 adet mistblower 6 adet ULV ile Mayıs-Ekim arasında düzenli uygulama yapılmaktadır. Bu sistem, bu çalışma bize dönüyor. Yani bu sistem kurulmuş. Bunu azaltamayız, çoğaltmak bizim elimizde. Yani biz talimat vermedikten sonra o aplikasyon sayısını ilgili yetkili azaltamaz. Yani ‘keyfe keder birini çıkarıp ilaçlama yapayım, yarın yapmayayım, bu hafta yatayım, keyfime göre öbür hafta bakarım’ diyemez. Tarihi, aplikasyon aralıkları ve periyotları bellidir. Belli bir periyot çerçevesinde çalışıyoruz. Bizim ilaçlamalar ve normal rutin çalışmalar devam ediyor. Bunları öldürmekten ziyade kaynağını kurutmanın peşinde olmak gerekiyor. Biliyorsunuz, bunu hepimiz biliyoruz. Biz milyonları havaya sıkıyoruz ve zehir sıkıyoruz ve hepimizi öldürüyor sadece sineği değil. Biz bundan mümkünse imtina ediyoruz. Bir bardak durgun suda 6 bin sivrisinek ürüyor. Böyle hızlı yayılan, popülasyonu bir anda gelişen bir sinek çeşidi bu sivrisinek, ama biz bu uyarılardan sonra aplikasyon periyodunu daraltabiliriz, yani daha sık yapabiliriz” diye konuştu.

“Lütfen herkes Alo 185’i hafızalarına kazısın”

Başkan Seçer, herkesin TEKSİN uygulamasını indirmesini önererek, “Lütfen herkes Alo 185’i hafızalarına kazısın. Belediyeyle ilgili belediye başkanını, beni aramanıza gerek yok, orası daha yetkili. Benden daha etkin. Bana whatsapptan yazıyorlar, belki bir gün sonra görüyorum, belki aşağılara kayıyor 20 gün sonra görüyorum. Belki bunu çocuklara iletin diyorum, unutuyorum ama Alo 185’e bırakacağınız mesaj muhatabını bulur. Ya da whatsapp hattından TEKSİN uygulamasını indirin. Belediyemizle ilgili her türlü iletişimi oradan sağlayabilirsiniz. Yaz aylarında özellikle artıyor çağrılar; 16-17 bin çağrıya kadar çıkıyor” dedi.

“Biz yönetime gelene kadar Anamur’un çöpü ormanlara saçılıyordu. Depolanmıyordu, saçılıyordu”

Çevre konusunda da değerlendirmelerde bulunan Seçer, “Bakın biz yönetime gelene kadar Anamur’un çöpü ormanlara saçılıyordu. Depolanmıyordu, saçılıyordu. Biz geldik, ‘şu kadar milyon, bu kadar milyon ilave maliyeti var’ demedik. Silifke’ye taşıyoruz. Mut’u da taşıyoruz. O hinterlant. Bozyazı, Aydıncık, Gilindire Mağarası'nı biliyorsunuz. İlk oraya gittiğimde utandım yani. Bu kentin nasıl belediye başkanısın, buranın hali ne böyle? Getirmişler çöp, oraya yığmışlar, yığmışlar. Artık oraya kimse çöp boşaltmıyor. Ormanlara, Mut’un, Anamur’un, Bozyazı’nın, Gülnar’ın boşaltmıyor. Bozyazı Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi’ni kuracağız. Orada da bir mahkeme sorunu yaşanmıştı. Mahkeme neticelendi. Belediye’nin lehine ama elde edilen hibe kredisi maalesef geri gitmiş, belli bir süre zarfında kullanmak zorundasınız o tip hibeleri. Şimdi yine İller Bankası marifetiyle yine Otluca Projesi’ni konuşmaya gittiğimizde dosyamızda Bozyazı Düzenli Katı Atık Depolama İstasyonu dosyası da vardı içinde. Onu da konuştuk, Japon kredisi paketinden bize söz verilmişti, ama şu ana kadar orada da bir ilerleme maalesef sağlamadık” dedi.

“Anamur’da toplam 6 bin 150 metre asfaltlama ve 22 bin 110 metrekare kaldırım çalışmasını bitirdik”

Sahil Projesi’nin kenarında bulunan ve Büyükşehir’e ait olan alt yapısı yapılmış yol hakkında da bilgi veren Başkan Seçer şunları söyledi:

“Şu anda 19 Mayıs Caddesi’ndeyiz. Diğer bitirdiğimiz caddeler; Fevzi Çakmak Caddesi toplam 2200 metre gidiş, 2200 dönüş; 4400 metre. İnönü Caddesi; burayı da bitirdik. Bunların yanında tabi ki kaldırımlarını da yaptık. Adnan Menderes'i bitirdik. Oranın 300 metrelik bir bölümü yapıldı yalnız, orayı devam edeceğiz. Dün o caddeye de gittim. Orası daha sonra tamamlanacak. Planlanan program içerisinde 19 Mayıs Caddesi bittikten sonra oraya geçeceğiz zaten. Turgut Reis Caddesi 550 metrelik bir güzergahtı, orası da bitti. Toplamda Fevzi Çakmak Caddesi'ni tek yol kabul edersek 2200 metre sayarsak 3950 metre gidiş-geliş, yani toplam 6150 metre asfaltlama ve 22 bin 110 metrekare de kaldırım çalışmasını bitirdik Anamur’da. Şu anda 19 Mayıs Caddesi'nde 1800 metre orası. Hızır Reis Caddesi var. 700 metrelik bölüm ve Adnan Menderes Caddesi’nin 300 metreden sonra kalan devamını da yaklaşık 600-700 metre civarında oraları da tamamladıktan sonra bu yılki programlarımız bitiyor. Gelecek yıl 2023 programında Ahmet Yesevi ve Mehmet Akif Ersoy Caddesi var Doğu-Batı aksında. Toplamda 5 kilometrelik bu güzergâhın da altyapısını MESKİ tamamlayacak. Aynen burada, Mareşal Fevzi Çakmak’ta olduğu gibi, 19 Mayıs'ta olduğu gibi daha sonra girecek Yol Asfalt Birimi. Yani 2023 yılının sonuna kadar Anamur’un D-400 karayolunun güney yakasında bizim ana arterler, yani Büyükşehrimize ait yollarımız, bu gördüğünüz standartta 1. sınıf olacak; burası çok önemli; biz size derme çatma yol yapmıyoruz. Bakın burası çok önemli.”

“Yol yapmak var, hakikaten hakkını vererek yol yapmak var”

Hakkını vererek yol yaptıklarını sözlerine ekleyen Başkan Seçer, “Yol yapmak var, hakikaten hakkını vererek yol yapmak var. Yoksa yaparsınız bitüme dün fiyatları da aldık. Bitümün tonu 10 bin TL. Geçen yıl 4 bin TL’ydi. 1 yılda % 150 artış. Yani bitüm demek, asfalt demek. Maliyetler çok yüksek. Daha önce Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nin altı oynak bir zemin. Çünkü tabiri caizse çiriş iş yapılmış. Gelmiş, greyder sıyırmış, ondan sonra üzerine bir şeyler yapılmış. Asfalt, parke, neyse… Bu yol değil ki. Bu yasak savmak, göz boyamak. Yol bu. Yağmur suyunu yapıyor musun? Asfaltın en büyük düşmanı yağmur suyu. Su perişan eder. Şimdi yapıyoruz orada. Drenajını yapıyoruz. Yağmur yağdığı zaman logarlar, menfezler problemsiz bir şekilde çalışsın ki su birikmesin, sel gelmesin. Bakın artık küresel ısınma, ani yağışlar var. Bizim Akdeniz Bölgesi de küresel iklim değişikliğinden etkilenen birinci bölge. En fazla etkilenen bölgelerden bir tanesi. Onun için alt yapıyı yapmamız lazım” dedi.

“Mersin merkezde yağmursuyu problemi kalmadı”

Mersin merkezde yağmursuyu problemi kalmadığının da altını çizen Seçer, “Bakın Mersin merkezde yağmursuyu problemi kalmadı. Daha önceki yıl bir sel gelmişti seçimden önce, perişan etmişti her tarafı. Mersin'de öyle sosyal medyada sel görüntüleri görüyor musunuz, caddelerde, sokaklarda? Neden? Çok kısa bir süre içerisinde biz bitirdik. Karacilyas’ı bitirdik, Akkent’i, Batıkent, Vatan Caddesi her tarafı yaptık. Adana sınırına kadar çalıştık. Tertemiz ettik her tarafı. Şu anda ani yağışlarda en az risk dilimindeyiz. Mutlaka risk 0 değil, çünkü 1 saatte öyle bir yağış alıyor ki, perişan ediyor. Tarihinde görülmemiş yağışlar. Yolla ilgili söyleyeceklerim bundan ibaret ve toplamda onu da söylemek istiyorum; bu yıl zaten coştuk Anamur için, çok şikayet geliyordu haklı olarak. ‘Nerede bu belediye, yollarımız bozuk?’ diye. Dedik ki; ‘sabredin.’ Pandemi girdi, şu girdi, bu girdi. Yoldan, asfalttan, binadan öte insanların önce karnının doyması lazımdı. İnsanlar can derdinde, biz de mal derdinde olmayalım, onları sonraya bırakalım dedik ve bu sözümüzde durduk. Sezon öncesi de çok mihenk noktaların, turizm bölgesi olduğu için söylüyorum çalışmalarını da bitirmiş olduk” ifadelerini kullandı. Trafik ışıkları konusundaki talebe de yanıt veren Seçer, “Bunu arkadaşlarım, Sayın Genel Sekreterimiz de dinliyor. Teknik olarak değerlendirecektir. İhtiyaç olan yerlere… Hiçbir sorun yok” dedi.

“Bir çevre bilinciyle sorumluluk addedip ben çöpünüzü Silifke’ye kadar taşıyorum”

İlçe belediyelerinin çöp toplama konusuna da değinen Seçer, “Şimdi bana fısır fısır diyorlar ki, ‘ilçe belediyesi çöpü toplar.’ Mevzuatı biliyorum biliyorum da ama biz o işi beklediğimiz zaman da iş sıkıntıya giriyor. Çünkü sürekli mücadele eden benim. Yani işin sonucuna katlanacak olan benim. Buna bir şekilde bir çözüm üretmemiz lazım. Zaten terfi istasyonlarından belediyeler çöpü topluyor, getiriyor değil mi? Bakın arkadaşlar şu yanlışa da düşmemek lazım. Anamur’un çöpünü toplama sorumluluğunda değiliz biz. Bozyazı’nın, Tarsus’un, Yenişehir’in. Hiçbir çöp arabasının üzerinde Büyükşehir yazdığını gördünüz mü? Çünkü Büyükşehrin görevi değil. İlçe belediyelerinin. İlçe belediyeleri bizim düzenli katı atık tesislerimize getirmek zorundadır. Faturalarınızı inceleyin, su faturalarınızı. Orada ne ödüyorsunuz siz? Kime ödüyorsunuz? Peki niçin ödüyorsunuz? Çöpleri toplasın diye. Değil mi? Görev ilçe belediyesinin, çöpü Gilindire Yolu’na saçması değil, ormana atması değil. Benim gösterdiğim yere getirmesi gerekir. Ama getirilmediği için sonuçta çevre zarar gördüğü için, bunu bir çevre bilinciyle sorumluluk addedip ben çöpünüzü Silifke’ye kadar taşıyorum. Sonuçta ben zarar görüyorum, çevre görüyor. Çevrenin görmesi demek, halkımın görmesi demek. Bunun müsebbibi kimse, Büyükşehir Belediyesi, küçükşehir belediyesi… Ama sonuçta Büyükşehiriz” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi olmanın avantajlarının yanında dezavantajlarının da olduğunu belirten Seçer, “Büyük olmanın avantajı var ama dezavantajı da var. Bakın bütün kurumlar sizden katkı istiyor. Bu kurum bunu yapacak durumda değil. Bunu lütfen Büyükşehir yapsın. Şimdi yolların tamamı bize ait değil ki, bizim yol ağımız belli. İlçe belediyesi var, Orman var, Karayolları var, DSİ var, set üzeri, kanal üzeri yollar. Ama dikkat ederseniz genelde muhtarlar da var aramızda, buraya bütün Anamur muhtarlarını toplayalım. Dün de toplantıda söyledim kendilerine. ‘Bir toplantı yapalım’ dediler. ‘Hay hay’ dedim.

Ama ‘bana getireceğiniz taleplerin eminim ki % 85’i benimle ilgili değil’ dedim, kimsenin sesi çıkmadı. Sonra birkaç kişi ‘doğru söylüyor’ dedi. Zaten benim görev alanımda ben programımı yapmışım, sen de biliyorsun. Senin grup yolunun hangi tarihte yapılacağını ben sana söylüyorum. Sinekle mücadeleyi yapıyorsam sen periyodunu biliyorsun. Geciktiği zaman ‘Alo’ diyebilirsin, denetleyebilirsin muhtarsın. Ya da bir su projen varsa ya da bir kanalizasyon projen varsa, gündemde mi, yatırım programında mı bizim muhtarlarımız bunu bilir. Bizimle iletişimi olan herkes bilir” dedi.

Başkan Seçer Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal projelerini anlattı

Vatandaşlara, Büyükşehir Belediyesi’nin Meclis toplantılarını izlemelerini öneren Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi’nin insan odaklı sosyal çalışmalarından da söz etti. Seçer, “Bizleri takip etmenizi, Meclis'i takip etmenizi istiyoruz. Özellikle belediyecilik derken hep yol konuştuk. Hep böyle elle tutulur, işte bina, yol yapımı, kaldırım yapımı, kanalizasyon, içme suyu, her şey güzel de bir de insan faktörü var. İşte Allah başa vermesin, hasta var, yaşlı var, yoksul var. Dostane hizmeti. Hasta yakınları Mersin Belediyesi'nin 45 gün Mersin'de misafiri olarak geldi Şehir Hastanesi’nde yatıyor. Kadıncağızın çocuğu hasta, nerede kalacak 45 gün? Onkoloji hastalarına 45 gün, diğer hastalıklar çerçevesinde hastanede yatan hastalar için 30 gün biz kendisine odasını, kahvaltısını, hastaneye gidişini, gelişini, hepsini sağlayabiliriz. Hiç kimseyi aramasın. Sakın ola muhtarı arayayım, torpil arayayım demesin. Alo 185. Direkt. En büyük torpil o: Alo 185. Bize ulaşabileceğiniz en kestirme… Bakın şu anda bile deneyin, 185’i arayın, deyin ki; ‘benim hastam var. 5 Temmuzda ben Mersin’de olacağım. 25 Temmuz’a kadar Şehir Hastanesi’nde kalacağım. Hastane ismini alır, senin ismini alır, rezervasyonunu yapar. Hiç kimseyi aramanıza gerek yok. Bu Evde Bakım, bebeklerimize mama konusu. Burada da hali vakti yerinde olan aileler için söylemiyorum, ihtiyaç sahibi insanlar için söylüyorum. 6 aylıkta sütten kesiyor anne bebeğini, mama alacak parası yok. Ama Büyükşehir gönderir ona. Ya da kadınımız hamile, yoksul, hayvansal protein alması lazım, süt alması lazım. 45 günde 12 litre süt tüketmesi lazım. Biz kendisine göndeririz, bizi araması yeterli. O konularda yeter ki şartları buna haiz olsun. Bu konuları önemsiyoruz. Evde yaşayan, tek başına yaşayan yaşlı insanlar var. Bu insanların bundan haberi olmayabilir. Siz lütfen muhtarlar aracılığıyla temas kurdurun, gelsinler evde bakımlarını yapsınlar. Bu konuları çok önemsiyorum. Sizlerin de bu konuda duyuru yapmanızı istiyorum” dedi.

Bu hafta sonu YKS’ye girecek öğrencilere de zihin açıklığı dileyen Seçer, “Bu hafta sonu çocuklarımız sınava girecek, Allah zihin açıklığı versin. Burada üniversiteye hazırlanan 320, liseye hazırladığımız 70 öğrencimiz var. Yani toplam 390 öğrenci. Bu da bizim için çok önemli, çok değerli bir yatırım. Çünkü çocuklarımıza yatırım, çünkü eğitime yatırım. Bunu da çok önemsiyoruz. Biliyorsunuz 4 yıllık üniversiteyi kazanan, devlet üniversitesini kazanan öğrencimiz bizden 1 yıla mahsus eğitim yardımı alabilir. Biz sorgulamadık, kendine kalmış. Kendi adaletine kalmış. Yani hali vakti yerindeyse müracaat etmemesi gerekiyor ama biz onu test bile etmiyoruz. 1 yıla mahsus kim müracaat ederse etsin, 1 yıllık bizden eğitim yardımını alıyor. Yine ön lisans öğrencileri de, 2 yıllık üniversite öğrencileri de alıyor” diye konuştu.

“Rant olan hiçbir yerde biz olmayız”

İmar çalışmalarının devam ettiğinin vurgusunu yapan Seçer, “Birinci Etap, İkinci Etap. Revizyon plan ile birinci etap içerisinde yer alan orada bazı itirazlar oldu. İtirazlardan birinde de yoğun talepler oldu. 4 parselde, 5 parselde… O konuda ayrıcalık tanıyamayacağımızı söyledik. Genele şamil olması gerektiğini söyledik, ama farklı bir gerekçe ile yoğunluk artışına gidildi ilçe belediyesi tarafından ve tabi ki çoğunluk Cumhur İttifakı’nda olduğu için bu şekilde bir düzenleme oldu. Bu tip düzenlemelere biz müsaade edemeyiz. İşin içerisinde ilave bir kazanç, yani Türkçesi, daha anlaşılır bir dille imar dilinde rant olan hiçbir yerde biz olmayız. Bize göre bu bir rant sağlamadır. Adaletin olduğu yerde biz her zaman Başkan olarak da neticede benim Meclis’te çoğunluğum yok ama mutlaka neticeye tesir edecektir. Tüzükten kaynaklanan, Çalışma Yönetmeliği'nden kaynaklanan, yasalardan kaynaklanan bazı yanlış kararları engelleme yetkim var, veto etme yetkim var, ısrar karar isteme yetkim var. En azından bunu kamuoyuna duyurma durumum var ve mahkemeye götürme hakkım var. Bunu sadece bu konu için söylemiyorum. Çoğunluk demokrasisi bir yere kadar. Hukuk devletleri için konuşuyorum. Bakın bunun altını çiziyorum. Ben hukuk devletinden dem vurarak bunu söylüyorum. Her zaman çoğunluk demokrasisi kazanmaz. Akıl, fikir, hukuk demokrasisi, adalet demokrasisi kazanır. Bizim da çabalarımız bu yönde” dedi.

Torunoğlu: “Başkanım Anamur’a ayrı bir değerle bakmıştır”

Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ferudun Torunoğlu, Başkan Seçer’e gerçekleştirdiği toplantı dolayısıyla teşekkürlerini ileterek, “Her zaman, her platformda dediğim bir olay var; Sayın Başkanım milletvekilliği döneminde veya aradaki boşluk döneminde, her Anamur’a geldiğinde hem Odamızı hem şahsımızı ziyaret etmiştir. Anamur’a ayrı bir değerle bakmıştır ve ilk göreve geldiğinde bu salonda Anamur, Bozyazı Belediye Başkanları ve Sayın Başkanımla bir kahvaltılı çalıştay düzenlemiştik. Ortak görüş, ortak yapılan fikirler Anamur, Bozyazı’da bazı yatırımların öncelik kazanmasına sebep oldu. Odamıza gösterdiği güvenden dolayı kendisine minnettarız, teşekkür ederiz Sayın Başkanım” dedi. Su, yol ve sinekle mücadele gibi konularda da taleplerini tek tek sıralayan Torunoğlu, “Anamur Sahil Projesi’nin kenarında bulunan Büyükşehir Belediyemize ait olan, altyapısı yapılmış yolun da bir an önce öbür yollarla beraber tamamlanmasını istiyoruz. Güzel bir yol oldu. Belki Türkiye'nin çoğu yerinde böyle bir yol yok. Allah sizden razı olsun. Artık bu yollar yapıldı sayenizde. Turizm şehri değil Anamur, turizm başkenti olmaya aday bir ilçe oldu Sayın Başkanım” diye konuştu.

Anamur Hali’nin bir an önce Anamurluların hizmetine açılmasını talep eden Torunoğlu, “Şuna inanıyoruz ki Anamur tarımına bire bin katacaktır Sayın Başkanım. Çok önemli bir konudur. Benim memleketimin kalkınmasında en büyük etken 3T var: Tarım, Turizm, Ticaret. Tarımda 1 numarayız. İkincisi; ticaret. Kim derdi ki Anamur’dan Rusya’ya, Çin’e ihracat. Kim derdi ki Anamur’dan yurtdışına muz ihracatı. Emeği geçen, bu işi yapan arkadaşları tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. Torunoğlu son olarak ise, “Yaptıklarınız için teşekkür ediyorum. Büyükşehir'in bundan sonra bu olduklarından daha fazlasıyla Anamur'a sahip çıkacağını biliyorum” dedi.

Toplantıda söz alan Cumhur İttifakı Anamur Belediye Meclis Üyesi Şinasi Aslan, yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, “5 yıl önce iktidar partisinde ilçe başkanlığı yaptım. Muhtarlık yaptım. Anamur’da, Bozyazı’da yaptığınız hizmetlerden dolayı, çok alçak gönüllü olduğunuzdan dolayı, bir iş adamı zihniyetiyle plan, projeleri çalıştığınızdan dolayı ben size şahsım adına teşekkür ediyorum. Bu bölgede Anamur’da yaptığınız şu an İskele sahil yolu, Dragon Parkı, Rauf Denktaş’tan bahsettik. Buraların proje bedelini centilmen davranıyorsunuz, çok mütevazi davranıyorsunuz. Buraların bedelini anlattığım zaman gecikmelerden ne kadar zarar edildiğini, neden geciktiğini, gecikmelerle ilgili 55 trilyon ben şahsım adına biliyorum. Şu an yeni proje bedelinin 160 trilyona çıktığını, buralarda size engel olan yahut da istişarelerin eksik oluşundan dolayı kaynaklanan bir takım şeyler var. Bugünkü sahil parkındaki sizin o zaman ki 400 milyar altyapıya katkınızdan da haberim var. Bozyazı düğün salonu ve kültür salonuyla ilgili projenizden de haberim var. Şu andaki Bozyazı girişinde yapılan ben tarihte ilk defa görüyorum. Asfaltın hiçbir parçası bozulmadan sıyrılarak, yeniden kamyonlara sevk edip depolanıp tekrar ikinci bir şekilde israf etmeden kullandığınızı gördüm. Şimdi Anamur’umuzun burada 60 trilyondan bahsedilmişti, İskele yolunun. Anamur adına, ben şahsım adına teşekkür ediyorum. Çünkü görebileceğiniz en güzel nokta. Bir Avrupa’dan bahsediyoruz, çağdaşlıktan, muasır medeniyetten bahsediyoruz. Çağdaşlık zihniyeti sizin şahsiyetinizde var. Ben onu gördüm. Teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.