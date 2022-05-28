Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'den Van OSB ve Oto Sanayi Sitesi'ne ziyaret

Başkan Seçer, ‘Belediye Başkanları Çalıştayı’ programı kapsamında Van OSB ile Van Oto Sanayi Sitesi’ni ziyaret etti. Belediyelerin pandemi sürecindeki çalışmalarına dikkat çeken Başkan Seçer, “Fakire fukaraya, esnafa pandemi krizinde el uzatan, ilk imdada yetişen kurumlar belediyeler oldu” dedi.

İş birliğine de vurgu yapan Seçer, “Belediyeler, iş dünyası ve OSB ile iç içe olmalı. Mersin’de Belediye Başkanı olarak ben iş dünyası ve sivil toplumun bütün katmanlarıyla yoğun ilişki içerisindeyim” diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımlarıyla Van’da düzenlenen ‘Belediye Başkanları Çalıştayı’na katıldı. Program kapsamında Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Van Oto Sanayi Sitesi’ni ziyaret eden Başkan Seçer, “Belediyeler, iş dünyası ve OSB ile iç içe olmalı” dedi.

Seçer’in Van programı OSB ziyareti ile başladı

Van programına ilk olarak Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ziyareti ile başlayan Başkan Seçer, Van OSB Başkanı Memet Aslan ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Seçer, sanayiciler, üreticiler ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren iş insanları ile sohbet etti. Başkan Seçer’e ziyaretlerinde CHP Tuşba İlçe Başkanı Şükrü Şahar, CHP’li il, ilçe ve belde belediye başkanları ile partililer eşlik etti.

Seçer, OSB ziyaretinde üretim alanlarını gezdi, işçilerle sohbet edip selamlaşarak, ‘Kolay gelsin’ dileğinde bulundu. Ardından Van Oto Sanayi Sitesi’ni gezen Seçer, buradaki esnafın sıkıntılarını ve taleplerini dinledi. Esnafa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da selamlarını ileten Başkan Seçer, esnaf ve vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Seçer’in Van Oto Sanayi Sitesi programı, Van Yeni Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Muhittin Yıldızbaş’ı ziyareti ile tamamlandı.

Başkan Seçer, OSB’de yaptığı konuşmada, misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek, “Türkiye’nin her tarafından büyükşehir belediye başkanları, il, ilçe ve belde belediye başkanları hepimiz buradayız” dedi.

“Pandemi krizinde fakire fukaraya, esnafa el uzatan kurumlar belediyeler oldu”

Başkan Seçer, pandemi sürecinde hükümetin belediyelerin icraatları kadar konuşulmadığını söyleyerek, “Fakire fukaraya, esnafa pandemi krizinde el uzatan, ilk imdada yetişen kurumlar belediyeler oldu. Bunların başında da Millet İttifakı’nın Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları geldi. Bunların da görülmesi açısından vatandaşlarımızın bu 3 yıllık süreci iyi değerlendirmesi lazım” dedi.

Mersin’in de bir anlamda sınır kenti olduğunu vurgulayan Seçer, “Bizim sınırımız mutlaka deniz sınırı ama ticaretin yoğun olduğu bir yer. Biz de sizler gibi son zamanlarda yoğun dış göçle yüzleşmiş bir şehiriz. Suriyeli göçmenler, burada Afgan, İran göçmenleri. Van’ın resmi olarak 1 milyon 150 bin nüfusu görünüyor ama Sayın Başkan’la yaptığımız sohbette en az 1,5 milyon nüfusun olduğunu söyledi bu göçmenlerle beraber. Mersin’in de 1.9 milyon nüfusu var ama baktığınız zaman 2 milyon 300, 2 milyon 400 bin nüfusa biz hizmet etmek durumundayız” ifadelerini kullandı.

Belediyelerin iş dünyası ve OSB’ler ile iç içe olmasının önemine vurgu yapan Başkan Seçer, “Belediyeler, iş dünyası ve OSB ile iç içe olmalı. Mersin’de Belediye Başkanı olarak bizatihi ben iş dünyası ve sivil toplumun bütün katmanları ile yoğun ilişki içerisindeyim. Mersin, vergi toplamada Türkiye’nin 5., 6., 7. sıradaki ili. Dolayısıyla bizim ticaretimiz büyük, üretimimiz var, gümrük kaynaklı gelirlerimiz var. Çünkü ithalatın, ihracatın yoğun olduğu bir yer. Yani bizim yılda yaklaşık 8 milyar dolar dış ticaret oluyor limanda” dedi.

“İş dünyası bizim ekonomimizin lokomotifi”

3 gün önce Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın aylık Olağan Mayıs Ayı Meclis Toplantısı’na katıldığını belirten Başkan Seçer, “Bütün Meclis üyeleri zaten tam kadro gelmişti. Mersin de bir Türkiye gibidir. Bir kere her partinin milletvekili vardır; CHP’nin, AK Parti’nin, MHP’nin, İYİ Parti’nin, HDP’nin; hepsinin milletvekili vardır. O Meclis içerisinde de Ticaret ve Sanayi Odası’nı dolduran her partiye mensup insan vardır. HDP’lisi, İYİ Partili’si, MHP’lisi, CHP’lisi ama biz bunları görmeyiz. Çünkü biliyoruz ki iş dünyası bizim ekonomimizin lokomotifi. İş dünyası olmazsa, müteşebbis olmazsa ne istihdam alanı yaratabiliriz, ne vergi toplayabiliriz. Vergi toplayamazsak belediye gelirleri de düşer. Umut ediyorum Van’da da bu düzeye erişilecektir” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun en önemli özelliğinin diyaloğa açık olması olduğunu ve insanları dinlediğini dile getiren Seçer, “Bu özelliğini bize aktardı Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu. ‘İnsanları dinleyin, insanlarla konuşun, madem yöneticisiniz, onların duygu ve düşüncelerini alarak kararlarınızı verin. Onlarla beraber kenti yönetin’ dedi” ifadelerini kullandı. Demokrasinin, hukuk devletinin, özgür fikirlerin konuşulduğu bir Türkiye’nin önemine vurgu yapan Başkan Seçer, “Umut ediyorum bunu bizim iktidarımızda sağlayacağız ve ülkemizi çok daha iyi noktalara getireceğiz” dedi.

“Akdeniz’in sıcak ve samimi şehrinden, serhat şehrimize teşrifiniz bizi mutlu etti”

Van OSB Başkanı Memet Aslan, “Organize Sanayi Bölgemize şeref verdiniz, bizi gururlandırdınız. Güney’in, Akdeniz’in sıcak, samimi şehrinden ilimize, serhat şehrimize teşrifiniz bizi mutlu ve memnun etti. Cumhuriyet Halk Partimizin, Genel Başkanımızın, tüm teşkilatımızın, belediye başkanlarımızın ilimize göstermiş oldukları ilgi, alaka bizi, halkımızı memnun etmektedir. Cumhuriyet Halk Partimiz, cumhuriyetimizle yaşıt bir partimiz. Siyasi hayatımızın, demokrasimizin temel dinamiklerinden, temel taşlarından biri. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi kurucu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi. Bu biraz daha bizim için ehemmiyetini ve önemini daha da artırmaktadır. Ülkenin, dünyanın bir çok sıkıntı ve sorunla hemhal olduğu bir dönemde özellikle burada bir kampın yapılması, bu da bize verilen kıymetin, değerin, ilimizin ülke gündemindeki yerinin önemini vurgulamaktadır. Bu da bizi memnun etmektedir” diye konuştu.