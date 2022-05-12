Mersin Büyükşehir'den 19 Mayıs'a yaraşır dolu dolu kutlama

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı”nın 103’üncü yılı dolayısıyla 8 gün sürecek dopdolu bir program hazırladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” dolayısıyla bu yıl da bir dizi etkinlikle kentte bayram havası estirecek. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi, 19 Mayıs’ın 103’üncü yılında gençler için 8 gün sürecek dopdolu bir program hazırladı.

Kentte 19 Mayıs ruhu esecek

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş mücadelesi için Samsun’a çıktığı ve bağımsızlık meşalesinin yakıldığı 19 Mayıs’ın 103’üncü yıl coşkusu, Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştireceği dolu dolu etkinliklerle kente yayılacak. 15 Mayıs ile 22 Mayıs arası havada, denizde ve karada ayrı ayrı planlanan programda; yürüyüşlerden yamaç paraşütüne, yelken gösterisinden dans şovlara, Gençlik ve Spor Çalıştayı’ndan bilim şenliğine, turnuvalardan konserlere kadar birçok keyifli etkinlik yer alacak.

7’den 70’e sevilen rap müzisyeni Sagopa Kajmer ile yeni dönemin beğenilen ismi Sefo konserleriyle Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda Mersinliler coşku dolu bir akşam yaşayacak. 18 Mayıs’ta Sefo’nun konseri öncesinde AG BAND ve Batuhan Şaraplı sahne alacak. 19 Mayıs’taki Sagopa Kajmer konseri öncesi KOZMOS ve Güneş şarkılarını seslendirecek.

15-22 Mayıs etkinlik programı şöyle;:

15 Mayıs 2022 Pazar; Yamaç paraşütü/ Yer: Gelincik Tepesi Saat: 10.00-17.00

15 Mayıs 2022 Pazar; Gençlik yürüyüşü/ Yer: M.İ.Y Meydanı’ndan başlayacak, Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda son bulacak. Saat: 18.00

15 Mayıs 2022 Pazar; 3x3 Basketbol Turnuvası Başlangıcı/ Yer: Cumhuriyet Gösteri Merkezi Saat: 16.00-22.00

16 Mayıs 2022 Pazartesi; Bilinçli Spor Etkinliği/ Yer: Özgecan Aslan Barış Meydanı Saat: 07.00

17 Mayıs 2022 Salı; Gençlik ve Spor Çalıştayı/ Yer: MBB Nikah Salonu Saat: 09.00-17.00

17 Mayıs 2022 Salı; Spor Camiası ile Buluşma/ Yer: MBB Macit Özcan Spor Tesisleri Saat: 20.00

18 Mayıs 2022 Çarşamba; 19 Mayıs Gençlik Kampı ve Bilim Şenliği/ Yer: Tarsus Gençlik Kampı-Gün boyu

18 Mayıs 2022 Çarşamba; AG BAND Konser (18.00-19.00), Batuhan Şaraplı(19.00-20.45), Sefo (21.00-22.30) Yer: Özgecan Aslan Barış Meydanı

19 Mayıs 2022 Perşembe; 3x3 Basketbol Turnuvası Finali/ Yer: Cumhuriyet Gösteri Merkezi Saat: 16.00-22.00

19 Mayıs 2022 Perşembe; 19 Mayıs Gençlik Kampı ve Bilim Şenliği/ Yer: Tarsus Gençlik Kampı-Gün boyu

19 Mayıs 2022 Perşembe; KOZMOS Konser (19.30-20.30), Güneş (20.30-21.45), Sagopa Kajmer (22.00-23.30) Yer: Özgecan Aslan Barış Meydanı

20 Mayıs 2022 Cuma; Basketbol Şov/ Yer: Özgecan Aslan Barış Meydanı Saat: 19.30-20.00

20 Mayıs 2022 Cuma; 19 Mayıs Gençlik Kampı ve Bilim Şenliği/ Yer: Tarsus Gençlik Kampı- Gün boyu

20 Mayıs 2022 Cuma; Red Bull Half Court 3x3 Basketbol/ Yer: Cumhuriyet Gösteri Merkezi Saat: 16.00-22.00

21 Mayıs 2022 Cumartesi; Yelken Gösterisi/ Yer: Cumhuriyet Gösteri Merkezi ile Özgecan Aslan Barış Meydanı arası Saat: 10.00-16.00 arası ardından 18.00-19.00 Ödül töreni

21 Mayıs 2022 Cumartesi; Gençlik Konseri/ Yer: Adnan Menderes Bulvarı Amfi Tiyatro Saat: 21.00

21 Mayıs 2022 Cumartesi; Sporcu Ödülleri/ Yer: Kongre ve Sergi Sarayı Saat: 18.30

22 Mayıs 2022 Pazar; Dans Show/ Yer: Özgecan Aslan Barış Meydanı Saat: 19.30