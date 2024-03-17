Mesken’de Bozbey coşkusu: ''Gelin ve artık adaleti getirin''

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Mesken’de mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Elektrik kesintisinin olduğu meydanı telefonlarıyla aydınlatan binlerce vatandaşın arasında yürümekte zorluk çeken Bozbey’e bir vatandaşın söylediği ''Gelin ve artık adaleti getirin'' sözü ise kalabalıktan büyük alkış aldı.

31 Mart yerel seçimlerine doğru geri sayım sürerken seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Yıldırım’da binlerce vatandaşla buluştu.

Mesken Meydanı’nda mahalle sakinlerine seslenen Bozbey, elektrik kesintisine rağmen vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Binlerce vatandaş Bozbey’i meydanda alkışlar ve “Bozbey gelecek Bursa gülecek” sloganları eşliğinde, telefonlarının ışıklarını yakarak karşılarken kimileri ise evlerinin camlarından ve balkonlarından el salladı. Tek tek Vatandaşlarla kucaklaşan Bozbey’e kalabalıktan gelen “Gelin ve artık adaleti şehrimize getirin” söylemi ise büyük alkış aldı.

Meskenlilerden büyük teveccüh gören Mustafa Bozbey, selamlaşmanın ardından seçim otobüsüne çıkarak Mesken halkına seslendi.

“Bursa’nın yöneticisi yok”

Mesken’in hizmetten uzak kaldığının altını çizen Bozbey, “Sizleri insan yerine koyup değer veren bir Belediye Başkanına ihtiyacınız var. Çünkü Bursa’nın yöneticisi yok. Elinizi vicdanınıza koyun ve söyleyin; son 5 senede Mesken’de ne değişti? Bir şey değişti. O da mevcut Tıp Merkezi kapatıldı. Ama hiç merak etmeyin. Biz geri açacağız” dedi.

“Mesken’i metroyla tanıştıracağız”

Mesken mahalle sakinlerinin metroya ulaşma konusunda çektikleri sıkıntıya değinen Bozbey, “Sizi ilk defa metroyla tanıştıracağız. Artık Mesken’den metroyla bir yerden bir yere rahatça ulaşım sağlayacaksınız. Metro sistemine entegre ağlar kurarak sizi metroya ulaşma çilesinden kurtaracağız” dedi.

“Bu ülkede kim mutlu?”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, enflasyon ve geçim sıkıntısına da değindi. Esnaftan iş insanına, emeklisinden gencine, çocuklar ve gençler dahil olmak üzere herkesin mutsuz olduğunu vurgulayarak, “Allah aşkına bu ülkede kim mutlu? Sadece tepede duran bir avuç kişi mutlu. 31 Mart’ta sandığa giderken elimizi vicdanımıza koyup öyle gidelim. O kabinin içerisine girdiğimizde vicdanımızla baş başa kalıp bunları düşünerek tercihimizi yapalım” şeklinde konuştu.

“Kimsenin kimseye muhtaç olmadığı bir kent yaratacağız”

Muhtaç olmayan halk ve muhtaç olmayan bir kent yaratacaklarını belirten Bozbey, “İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri’nde yapıldığı gibi biz de Bursa’da emekliye ve ihtiyacı olan vatandaşlarımıza destek olacağız. Başlangıçta belki az ama aylık 2 bin lira destek ile onların hayata tutunmasını sağlayacağız. Çocuklarına süt içiremeyen, okula gönderirken kahvaltı yaptıramayan annelere çare olmak için kimsenin kimseye muhtaç olmadığı bir kent yaratacağız. Gençlere yeniden hayal kurduracak, herkesin umutlu ve hayal kurabildiği bir kent yaratacağız” ifadelerini kullandı. Bozbey’in açıklamaları vatandaş tarafından büyük alkış aldı.