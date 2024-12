Muğla Büyükşehir Türkan Saylan’ı Doğum Gününde Andı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği iş birliğiyle, Prof. Dr. Türkan Saylan için adının verildiği Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde anma günü gerçekleştirildi.

Dünya’ya ve Türkiye’ye çok değerli hizmetleri olan, tıp doktoru, akademisyen, yazar, eğitimci ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin (ÇYDD) kurucusu Türkan Saylan için 89. doğum gününde Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği iş birliğiyle anma günü düzenlendi.

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde düzenlenen anma gününe Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın ev sahipliğinde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkan Yardımcısı Lale Pilatin, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Muğla Şube Başkanı Leyla Ural ve çok sayıda sanatsever katıldı.

“Türkan Saylan Anma Günü” Yılmaz Bozkurt’un arşivinden resim sergisi ve Prof. Dr. Harun Tepe’nin ‘Çağdaş Bir Yaşam Nasıl Mümkündür?’ söyleşisi ile başladı.

Lale Pilatin: “Türkan Saylan’dan Çağdaşlaşmayı Öğrendik”

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkan Yardımcısı Lale Pilatin, “Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a bizlere her zaman Muğla’nın kapılarını açtığı için teşekkür ederim. Bugün çok kıymetli bir gün. 36 sene önce Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne ilk adımımı attığımda çok sevgili Türkan Hocam ile karşılaştım ve sonra 22 sene bir arada çalıştık. Kendisinden çok kıymetli çok şey öğrendik. Çağdaşlaşmayı öğrendik. Çağdaş yaşamın ne demek olduğunu, karşılık beklemeden bir şeyler yapmayı, farkındalık yaratmayı ve bir değer yaratmayı ondan öğrendik. O tıp dünyasında, kendi hayatında, meslek hayatında, sivil toplum hayatında bizlere hep anlattı, öğretti. İyi ki vardı ve hala var kalbimizde aklımızda onu çok özlüyoruz.” dedi.

Leyla Ural: “Bizler Onun Aydınlattığı Yoldan Yürümeye Devam Edeceğiz”

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Muğla Şube Başkanı Leyla Ural, “Bugüne dek 107 bin 074 kız, 65 bin 567 üniversite öğrencisine burs verildi. Kızlarımızın birçoğu meslek sahibi oldular. Türkan Hoca bu süreçte kanser hastasıydı ama bu onun çalışmalarına asla engel olmadı. 18 Mayıs 2009 yılında hayatı sona erene kadar. Bizler onun aydınlattığı yoldan yürümeye devam edeceğiz. İyi ki doğdun Türkan Saylan diyoruz. Ruhu şad olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Aras: “Muğla, Türkan Saylan gibi değerlere her zaman sahip çıkmıştır”

Türkan Saylan’ın ömrünü aydınlanmaya, Türk insanının demokrasi, eşitlik ile çocukların bilimle buluşmasına harcadığını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Muğla demokrasiye, aydınlanmaya, Atatürk’e gönül vermiş insanların yaşadığı bir kenttir. Bu yüzden Türkan Saylan’a bu şekilde sahip çıkılması Muğla’ya özgü bir konudur ve bununla da gurur duyuyoruz. Çünkü Türkan Saylan ömrünü aydınlanmaya, Türk insanının demokrasi ile eşitlik ile buluşmasına, çocukların bilimle buluşmasına harcamış ve bu konularda çok büyük katkıları olmuş bir aydındır. Tabi ki hiçbir aydının hayatı kolay değildir. Keşke Cumhuriyetin kuruluş felsefesindeki o aydınlanma süreci aynı şekilde sürebilseydi fakat bu olmadı. Şimdide bunun zararları ile karşı karşıyayız. Türkan Saylan’da ne yazık ki bunun bedelini ödedi. Hiç hak etmediği şekilde çok büyük baskılara ve davalara maruz kaldı.” dedi.

Başkan Aras: “Umudumuzu yitirmeden çalışmak, ülkemizi Atatürk’ün aydınlattığı yola tekrar sokmamız lazım”

Türkiye’yi Atatürk’ün Cumhuriyet devrimleri ve onun çizdiği aydınlık yola sokmak zorunda olduklarını söyleyen Başkan Aras, “Bugün burada değerli hocamızı, Türk aydınını anmaktan dolayı bir gurur ve mutluluk duyuyorum. Türkan Saylan’ın rehberliğini her zaman, herkesin bilmesi lazım. Neler yapmak istediğini daha çok kitlelere anlatmak zorundayız. Tam aksine onları değersizleştirmeye çalışan mevcut zihniyete karşı bizde daha fazla cesur olarak ve daha fazla emek vererek bu durumu anlatmak zorundayız. Her zaman karanlıktan aydınlığa doğru gidilir, zaman zaman zorlansak ta umutlu olmak zorundayız. Umudumuzu yitirmeden çalışmak zorundayız. Gençlerimiz ülkeden ümidini kesip yurt dışına gidiyorlar. Aslında Türkan Saylan’ın da yapmaya çalıştığı da kendi çocuklarımızın geleceğimizin iyi yetişmesi, ülkede kalması ve ülkeyi aydınlık yola sokmasıydı. Ama umudumuzu kaybetmeyeceğiniz gençliğimize geleceğimize sahip çıkacağız. Yerel yöneticiler olarak bizlerde konuya destek vermek zorundayız. Bize ulaşamayanlara ulaşmak zorundayız. Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda bazı adımlar atıyoruz. Özellikle şu anda Muğlamızda biraz daha dezavantajlı bölgelerde çalışmalarımız var. Yurtlar, kreşler, yaşam merkezleri ve kadın danışma merkezleri gibi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Herkesin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Bizler sizlere destek olmak için her zaman yanınızdayız. Sizlerin yönlendirmesi ile alan açabiliriz, daha fazla kitlelere ulaşabiliriz. Biz bu Cumhuriyeti korumak ve yaşatmak zorundayız ki Türkan Saylan bu şekilde yaptı. Türkan Saylan bu yolda kendini feda etti. Tek hedefimiz tekrar Türkiye’yi Atatürk’ün Cumhuriyet devrimleri ve onun çizdiği aydınlık yola sokmaktır.” diye konuştu.

Türkan Saylan’ı Anma Konseri Düzenlendi

Anma günü, Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ve Çocuk Korosu tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Yıldız Kenter Sahnesi’nde düzenlenen Türkan Saylan’ı anma konseri ile sona erdi.