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Tekirdağ'da iğrenç olay: 4 erkek çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı

Tekirdağ'da iğrenç olay: 4 erkek çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde evine çağırdığı 4 erkek çocuğu cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen 56 yaşındaki şüpheli tutuklandı. Şüpheli gözaltına alındığında karakolun önüne gelen mahalleli şüpheliyi linç etmek istedi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi Saracıpaşa Caddesi’nde oturan ve gemilerde çalışan K.K., iddiaya göre, yaşı 12'den küçük 4 erkek çocuğu evine çağırıp, iddiaya göre cinsel içerikli film izletip istismarda bulundu.

Çocuklar, evden ayrıldıktan sonra durumu ailelerine anlattı. Ailelerin şikayeti üzerine K.K., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Eşinden boşanan ve 1 çocuk sahibi olan K.K.'nın emniyette olduğunu öğrenin bir grup vatandaş emniyet önünde toplanıp duruma tepki gösterdi. Emniyet yetkililerinin sakinleştirdiği vatandaşlar, daha sonra ayrıldı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.K., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde hakkındaki iddiaları kabul etmedi.

Çocukların evine sadece sigara almaya geldiğini kendisinin de verdiğini, istismarda bulunmadığını öne süren K.K., çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan tutuklandı. (DHA)

DHA

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Etiketler istismar zanlısı linç girişimi  Tekirdağ şarköy
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