  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muğla Büyükşehir’den Şubat Ayında 25 Milyon TL Sosyal Destek

Güncelleme:

Muğla Büyükşehir Belediyesi sosyal projeler, Ramazan Ayı gıda kolisi desteği, yardımlar ve ulaşım desteği ile 2026 Şubat ayında vatandaşlara 25 Milyon 120 Bin TL destek sağladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik hizmetleri alanında Muğla Kart, Beslenme, Ramazan Ayı Gıda kolisi desteği, Karakış, Sağlık Giderleri, Eğitim, Nakdi, Emekli yardımı, ulaşımda 65 Yaş üstü, Anne Kart, Öğrencilere ulaşım 1 TL gibi desteklerle vatandaşların yanında olurken 2026 Şubat ayında bu desteklere 25 Milyon 120 Bin TL ayırdı. 2026 yılı sosyal destek bütçesini yüzde 105 oranında arttıran Büyükşehir Belediyesi 7’den 70’e tüm vatandaşları kapsayan sosyal belediyecilik projelerini hayata geçiriyor.

Ramazan Ayında 10 bin Gıda Kolisi

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Ramazan ayında, ihtiyaç sahibi vatandaşlara 10 bin gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirildi. Yaşanan ağır ekonomik koşullar nedeniyle sosyal desteklere büyük önem veren Büyükşehir Belediyesi sağlıktan ulaşıma, beslenmeden emeklilere kadar birçok alanda vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Başkan Aras; “Büyükşehir Olarak Tüm Gücümüzle Hemşerilerimizin Yanındayız”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras sosyal belediyecilik alanında sağlıktan eğitime, ulaşımdan gıdaya vatandaşların yüzlerini güldüren projelerle onların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal koşullar nedeniyle her zamankinden daha çok vatandaşların yanında olmaya çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Ahmet Aras sözlerine şöyle devam etti:

“Özellikle ihtiyaç sahibi ailelerimizin bütçelerine katkı sağlamak için tüm imkânlarımızı kullanıyoruz. Her kesimine dokunmaya çalışıyoruz. Tüm evlatlarımızın eşit eğitim hakkı için, ulaşım masraflarını en aza indirmek, sağlık şartlarını iyileştirmek, emeklilerimizin yüzlerinin gülmesi için birçok kalemde sosyal destek bütçemizi yüzde yüzün üzerinde arttırdık. Ramazan ayı boyunca da il genelinde ihtiyaç sahibi ailelerimize gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdik. İnsanlarımızın hayat şartlarının iyileşmesine bir nebze olsun katkı sunabilmek bizlerin en büyük mutluluk kaynağıdır.”

Bu Haberleri Kaçırma...

Anne oğula dehşeti yaşattılar! ''Küfür etmeyin'' diyen anne oğula meydan dayağı kamerada
Anne oğula dehşeti yaşattılar! ''Küfür etmeyin'' diyen anne oğula meydan dayağı kamerada
Altın ve gümüşteki tarihi çöküş sonrası İslam Memiş'ten ezber bozan tahmin
Altın ve gümüşteki tarihi çöküş sonrası İslam Memiş'ten ezber bozan tahmin
Sokak ortasında dehşet gecesi! Tartıştığı kişinin boğazını kesip öldürdü!
Sokak ortasında dehşet gecesi! Tartıştığı kişinin boğazını kesip öldürdü!
Ezber bozan araştırma: Anadolu ortadan 2'ye mi ayrılıyor? Milyonlarca yıllık gerinim hattı bulundu
Ezber bozan araştırma: Anadolu ortadan 2'ye mi ayrılıyor? Milyonlarca yıllık gerinim hattı bulundu
''Son kez konuşalım" diye çağırmış... İstanbul'da vahşet: Eşini öldürüp, evi ateşe verdi!
''Son kez konuşalım" diye çağırmış... İstanbul'da vahşet: Eşini öldürüp, evi ateşe verdi!
Pelin Akil'in bekarlık tatilindeki dondurucu soğukta havuz şovu olay oldu
Pelin Akil'in bekarlık tatilindeki dondurucu soğukta havuz şovu olay oldu
Futbolcu Kaan Kundakçı cinayetinde gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu'ndan ilk görüntü!
Futbolcu Kaan Kundakçı cinayetinde gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu'ndan ilk görüntü!
Hava durumu tahminleri değişti; yağmur, kar ve çığ tehlikesi kapıda...
Hava durumu tahminleri değişti; yağmur, kar ve çığ tehlikesi kapıda...
Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Altın ve gümüşteki tarihi çöküş sonrası İslam Memiş'ten ezber bozan tahmin Altın ve gümüşteki tarihi çöküş sonrası İslam Memiş'ten ezber bozan tahmin Apartmanda skandal görüntü: Yemek getiren kuryenin yaptıkları mide bulandırdı Apartmanda skandal görüntü: Yemek getiren kuryenin yaptıkları mide bulandırdı Bakan Işıkhan duyurdu: 40 mesleğe daha belge zorunluluğu geldi Bakan Işıkhan duyurdu: 40 mesleğe daha belge zorunluluğu geldi Yeni gün yine bir aile içi cinayetle başladı! 5 çocuk hem annesiz hem babasız kaldı! Yeni gün yine bir aile içi cinayetle başladı! 5 çocuk hem annesiz hem babasız kaldı! Altın ve gümüşte büyük çöküş! Kazançların sıfırlandı; ons altın ve gram altın dibi gördü! Altın ve gümüşte büyük çöküş! Kazançların sıfırlandı; ons altın ve gram altın dibi gördü! Sokak ortasında dehşet gecesi! Tartıştığı kişinin boğazını kesip öldürdü! Sokak ortasında dehşet gecesi! Tartıştığı kişinin boğazını kesip öldürdü! TSK'dan ihraç edilen teğmen Ebru Eroğlu hakkında şok karar! TSK'dan ihraç edilen teğmen Ebru Eroğlu hakkında şok karar! Yine, yeniden öğrenci affı geliyor... Ayrıntılar belli oldu! Yine, yeniden öğrenci affı geliyor... Ayrıntılar belli oldu! Bayram tatili yolunda kahreden kaza... Geriye sadece Asel bebek kaldı... Bayram tatili yolunda kahreden kaza... Geriye sadece Asel bebek kaldı... Ezber bozan araştırma: Anadolu ortadan 2'ye mi ayrılıyor? Milyonlarca yıllık gerinim hattı bulundu Ezber bozan araştırma: Anadolu ortadan 2'ye mi ayrılıyor? Milyonlarca yıllık gerinim hattı bulundu
Melis Sezen İspanya tatilinde diplomasiye de giriş yaptı: İspanya kaçamağında sürpriz ziyaret Melis Sezen İspanya tatilinde diplomasiye de giriş yaptı: İspanya kaçamağında sürpriz ziyaret Savaşın 24. gününde kritik gelişme: İran'a 48 saat süre veren Trump geri adım attı Savaşın 24. gününde kritik gelişme: İran'a 48 saat süre veren Trump geri adım attı Hava durumu tahminleri değişti; yağmur, kar ve çığ tehlikesi kapıda... Hava durumu tahminleri değişti; yağmur, kar ve çığ tehlikesi kapıda... Pelin Akil'in bekarlık tatilindeki dondurucu soğukta havuz şovu olay oldu Pelin Akil'in bekarlık tatilindeki dondurucu soğukta havuz şovu olay oldu Şanlıurfa'yı önce sağanak ardından sel vurdu; duvarlar yıkıldı, yollar, evler, oteller sular altında Şanlıurfa'yı önce sağanak ardından sel vurdu; duvarlar yıkıldı, yollar, evler, oteller sular altında Akaryakıtta bir dev zam daha yolda: Litresi 80 TL'ye dayanacak! Akaryakıtta bir dev zam daha yolda: Litresi 80 TL'ye dayanacak! Futbolcu Kaan Kundakçı cinayetinde gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu'ndan ilk görüntü! Futbolcu Kaan Kundakçı cinayetinde gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu'ndan ilk görüntü! Ekranların 82 yaşındaki yaşlanmayan isminden yıllar sonra itiraf bombardımanı Ekranların 82 yaşındaki yaşlanmayan isminden yıllar sonra itiraf bombardımanı Futbolcu Kaan Kundakçı cinayetinde peş peşe gözaltılar Futbolcu Kaan Kundakçı cinayetinde peş peşe gözaltılar Bir şehir sular altında: Dünyanın en uzun adamı da selden nasibini aldı Bir şehir sular altında: Dünyanın en uzun adamı da selden nasibini aldı