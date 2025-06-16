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Muğla’da Turan Erol ve Orhan Çakır İsimleriyle Yaşayacak

Muğla’da Turan Erol ve Orhan Çakır İsimleriyle Yaşayacak
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Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Haziran ayı toplantısında, Milas ilçesinde yapımı süren kültür merkezine “T.C. Muğla Büyükşehir Belediyesi Ressam Prof. Dr. Turan Erol Kültür ve Kongre Merkezi” adı verildi. Aynı toplantıda, Menteşe Otogar Yolu’na da merhum eski belediye başkanlarından Orhan Çakır’ın adı verilerek “Orhan Çakır Bulvarı” ismi resmileşti.

 Büyükşehir Belediye Meclisi, aldığı bu kararlarla, Muğla’ya değer katmış iki önemli ismi kalıcı olarak yaşatacak vefa dolu bir adım attı.

Prof. Dr. Turan Erol Kültür ve Kongre Merkezi

Milas’ta inşası devam eden kültür merkezi, artık “T.C. Muğla Büyükşehir Belediyesi Ressam Prof. Dr. Turan Erol Kültür ve Kongre Merkezi” adıyla anılacak. Sanat camiasında derin izler bırakan ve eserleriyle pek çok kuşağa ilham veren Ressam Prof. Dr. Turan Erol’un adının bu merkezde yaşatılması, kültür ve sanat çevreleri tarafından takdirle karşılandı. Merkez tamamlandığında sanatsal etkinlikler, kongreler ve çeşitli toplantılar için önemli bir buluşma noktası olacak.

Orhan Çakır Bulvarı

Meclisin aldığı bir diğer anlamlı kararla, Menteşe ilçesindeki Otogar Yolu’na merhum Belediye Başkanı Orhan Çakır’ın adı verildi. Kent yönetiminde önemli hizmetlere imza atan Orhan Çakır’ın isminin bu önemli yolda yaşatılması, hem ailesi hem de Muğla halkı için büyük bir onur kaynağı oldu.

1989–1999 yılları arasında Muğla Belediye Başkanlığı görevini yürüten Orhan Çakır, görev süresi boyunca kent kimliğine katkı sağlayan birçok projeye öncülük etmişti.

Başkan Aras: “Bu Topraklara Değer Katan İsimleri Yeni Nesillere Tanıtmalıyız”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, alınan bu kararların yalnızca isim vermekten ibaret olmadığını, aynı zamanda geçmişe duyulan saygının ve geleceğe bırakılan güçlü bir vefa mesajının göstergesi olduğunu vurgulayarak “Muğla’mıza değer katan isimleri unutmamak, onları gelecek nesillere tanıtmak bizim en temel sorumluluğumuzdur. Bu sorumluluk anlayışıyla daha önce yaptığımız spor merkezine Erman Şahin ismini vermiştik. Şimdi ise Milas’ta inşa ettiğimiz kültür merkezine Ressam Prof. Dr. Turan Erol,  kısa sürede tamamlayıp hizmete açtığımız Menteşe Otogar Yolu’na ise Orhan Çakır ismini veriyoruz. Kentimize önemli hizmetlerde bulunan kişilerin hafızalarda canlı kalmasını sağlıyor ve bu isimleri kent belleğine silinmez biçimde işliyoruz.” dedi.

 

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Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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