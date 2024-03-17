İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bayrampaşa’da bulunan Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu’nu ziyaret etti.

İstanbul’un burada yaşayan her milletin anavatanı olduğunu dile getiren Kurum, “Burası hepimizin ana vatanı. Burada büyümüş, burada kızımızı gelin etmiş, oğlumuzu askere göndermiş, acılarımızı, hüzünlerimizi burada hep birlikte yaşadığımız memleketimiz, aziz İstanbul’umuz. Her şeyiyle İstanbul’a sevdalıyız; insanıyla, değerleriyle, yaşam tarzıyla, tüm medeniyetleri, tüm dinleri, tüm ırkları içinde huzurla yaşatmış İstanbul’umuza ‘Şehri emini’ olabilmek için yola çıkmak bizim için onurların, gururların en büyüğü.” dedi.

Kurum, “Milletimizin elini konutlarımız, şehrimiz, ilçemiz ayağa kalkana kadar bırakmadık.” diyerek 5 yıllık bakanlığı döneminde vatandaşların her zor anında yanında olmaya çalıştığını belirtti. Aynı anlayışla İstanbul için çalışacaklarını da sözlerine ekleyen Kurum, “Hemşehrilerimizin yastığa başını koyduğunda huzurla, güvenle uyuyacağı bir İstanbul inşa edeceğiz.” şeklinde konuştu.

İstanbul’un kaynaklarını İstanbul için harcayacağının altını çizen Murat Kurum, “İstanbul'un kaynaklarını çarçur etmeyeceğiz. İsrafı bitirdik deyip tabelalara 350 milyon lira reklam parası harcamayacağız. 2 günlük konsere 550 milyon lira vermeyeceğiz. O kaynaklarla Bayrampaşa'nın kentsel dönüşümünü yapacağız, Bayrampaşa'nın ulaşım sorununu çözeceğiz, Bayrampaşa'nın altyapıdan üstyapıya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden beklediğin ne varsa onu gidermenin gayreti içerisinde çalışacağız.” dedi.