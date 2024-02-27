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Murat Kurum: Ulaşımda raylı sistemleri tam 2 katına çıkaracağız

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul’daki ulaşım çilesinin çözümü için ''Çilesiz İstanbul Tanıtım Toplantısı''nı gerçekleştirdi.

Burada yaptığı konuşmada her İstanbullunun ömründen 3 yılın trafik nedeniyle çalındığını belirten Kurum, “Hedefimiz 5 yıl boyunca İstanbulluların omuzlarına bir yük gibi çöken trafik çilesini bitirmektir.” dedi. Ulaşımda karayolu sisteminin payını azaltırken, deniz ve raylı sistemin payını artıracaklarını vurgulayan Kurum, ortalama yolculuk süresini de 64 dakikadan 39 dakikaya düşüreceklerini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul’daki ulaşım çilesinin çözümü için “Çilesiz İstanbul Tanıtım Toplantısı’nı gerçekleştirdi.

Mevcut İBB yönetimini eleştiren Kurum, “Ulaşım alanında da her alanda olduğu gibi başarısız oldular. Seçilmeden önce millete 35 ana ulaşım vaadi verdiler. Bu vaatlerin 4’ünü bile zor bitirebildiler. Ulaşımda tam yüzde 89 oranında başarısız oldular.” dedi. Her iki yakaya yeni raylı sistem müjdesi veren Murat Kurum, “Ulaşımda raylı sistemleri 2 katına çıkaracağız. 2029 yılına kadar 650, 2034 yılında ise 1004 kilometre raylı sisteme ulaşacağız.” şeklinde konuştu. Metrobüs hattını Silivri’ye uzatacaklarını söyleyen Kurum, “Filomuza her yıl 100 yeni elektrikli metrobüs ve 250 elektrikli otobüs katacağız.” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul’daki ulaşım çilesinin çözümü için “Çilesiz İstanbul Tanıtım Toplantısı’nı gerçekleştirdi.

Yeni yapacakları tünelleri anlatan Kurum, deniz ulaşımında aktarmayı da ücretsiz yapacaklarını sözlerine ekledi. İstanbul’da her geçen gün artan motor sürücülerinin güvenliğinin sağlanması için özel motosiklet yollarının devreye alınacağını belirten Kurum, yaya dostu bir şehir inşa etmek için ise millet yollarının yapılacağını ifade etti.

Etiketler murat kurum ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi çilesiz istanbul
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