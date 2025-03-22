Murat Ongun’un da ifadesi ortaya çıktı

Gizli tanık iddialarına dayanarak yapılan İBB operasyonu kapsamında iddialara yanıt veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un ifadeleri ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik gerçekleştirilen iki ayrı operasyon kapsamında gözaltına alınan Murat Ongun’un ifadesi ortaya çıktı.

CHP kurultayı sürecinde rüşvet ve usulsüzlük iddialarında adı geçen Murat Ongun, emniyette gizli tanığın ifadelerine yanıt verdi.

Ongun "CHP Kurultayı ile ilgili iddialarsa hazımsızca atılan iftiralardır" dedi. Ongun "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu 12 yıldır tanıyorum. Başkan olduğundan beri danışmanlık yapmaktayım" dedi.

Murat Ongun gizli tanığın beyanlarına cevaben, "Tanığın ismi bana bildirilmediği için hangi husumetle yapılmış bir iftira olduğunu söyleyemiyorum. “Murat Ongun, Ekrem İmamoğlu’nun en yakınındaki kişilerden biridir. Sosyal medya ve medyadaki operasyonları Murat Ongun düzenler. Sosyal medya ekibini yönetir. Belediyeden alacağını alamayan kişiler Murat Ongun’a ulaşır. O da komisyon karşılığında alacakları tahsil eder. şeklindeki iddialara ilişkin demek isterim ki: “Sosyal medya ve medyadaki operasyonları Murat Ongun düzenler" bu ifadeyle ne denilmek istendiği muğlaktır. Operasyondan kasıt nedir? Benim görevim İBB ve Ekrem İmamoğlu’nun icraat ve faaliyetlerinin toplumun geniş kesimlerine en sağlıklı şekilde ulaştırmaktır.

Bunu yaparken de hiçbir kişi ya da kuruluş aleyhine faaliyet gösterilmez. Sadece iş gösterilir. İşimizi iyi yapmamızın adına operasyon değil, başarı denir. Operasyon diye nitelendirilebilecek bir şey varsa, kanıtı ile ortaya konulmalıdır. Medya operasyonu iddiası yıllardır söylenen bir dedikodudan ibarettir. Belediyeden alacağı olup da alamayan insanlarla herhangi bir ilişkim yoktur. Çünkü bu alan benim yetki alanım değildir. Komisyon ifadesine gelirsek; “kişi kendinden bilir işi" misali, hakkımda uydurulmuş yeni bir iftiradır. CHP Kurultayı ile ilgili iddialarsa hazımsızca atılan iftiralardır" ifadelerini kullandı.