Antalya’da cumhuriyetin 100’üncü yılına özel hazırladıkları ‘Yüz’ isimli geleneksel halk dansları gösterisiyle dikkatleri üzerine çeken Muratpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, yeni dansçılarını arıyor. Seçmeler 16-17 Kasım’da yapılacak.

Muratpaşa Belediyesi’nin yaşları 9 ile 40 arasında değişen ilçe sakinlerinden oluşan Halk Dansları Topluluğu, 2021 yılında kuruldu. 2022’de ‘Öz’ isimli gösterileriyle seyirciyle buluşan topluluk bu yıl, 148 dansçıyla Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel hazırladıkları ‘Yüz’ isimli geleneksel halk dansları gösterisiyle büyük beğeni topladı.

Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde iki gün dolu salona oynayan gösteride Çanakkale Savaşı’ndan Kurtuluş Savaşı’na uzanan dönemde Anadolu’nun dört yanında yaşanan hüzünler, sevinçler, fedakarlıklar halk danslarıyla anlatıldı. Gösteri ‘Diriliş, Direniş ve Kutlama’ ismiyle üç bölüm ve 2 perde oluşan gösteride halaylar, horonlar ve zeybekler hikayelerle birleştirildi.

Muratpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, şimdi yeni dansçılarını bulmak üzere 16-17 Kasım tarihlerinde seçmelerini gerçekleştirecek. Değirmenönü Kültür Merkezi’nde yapılacak seçmelere 9 ve 40 yaş arası ilçe sakinleri yıldız, genç ve yetişkin gruplarında başvurabilecek. Başvuralar Turunç Masa’nın 444 80 07 numaralı çağrı merkezi üzerinden yapılacak.