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Muratpaşa Belediyesi şehitlik parkını açıyor

Muratpaşa Belediyesi şehitlik parkını açıyor
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Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, Kaş’tan Gazipaşa’ya Antalya şehitlerinin isimlerinin yaşatılacağı Şehit Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt Şehitlik Parkı’nın açılışını 11 Aralık Pazartesi saat 14.30’da törenle gerçekleştirecek.

Suriye’nin Rasulayn ilçesindeki yol kontrol noktasına bombalı araçla 10 Aralık 2020’de düzenlenen saldırıda şehit düşen ve Antalya’da toprağa verilen Yüzbaşı Yasin Kurt'un adını taşıyan Şehitlik Parkı, Güzeloba Mahallesi’nde yer alıyor. 6 bin 677 metrekare alana inşa edilen parkta, Kaş’tan, Gazipaşa’ya Antalya’nın dört bir yanına defnedilen 172 şehidin isimleri yaşatılacak. Parkta yer alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk heykelinin etrafında her şehidin adının yazılı olduğu anıtlar bulunuyor. Muratpaşa Belediyesi’nin yetiştirdiği zeytin ağaçlarının da dikildiği parkın açılışı, 11 Aralık Pazartesi saat 14.30’da törenle gerçekleştirilecek.

Etiketler Muratpaşa Muratpaşa Belediyesi Ümit Uysal
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