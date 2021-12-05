Muratpaşa Belediyesi'nin Çevreci Komşu Kart kazandırıyor

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin Nisan 2016’da başlattığı ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart’la, evlerinde cam, kağıt, plastik ve metalden oluşan nitelikli atıkları ayrıştıran ilçe sakinleri her yıl yaklaşık 1 milyon 200 bin lira kazanıyor.

Muratpaşa Belediyesi’nin, Türkiye’nin ilk ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart, Nisan 2016’da pilot mahallelerden başladı. Elde edilen başarılı sonuçların ardından proje kısa sürede tüm ilçeye yaygınlaştırıldı.

Evlerinde tüketimden kaynakları ortaya çıkan cam, kağıt, plastik ve metalden oluşan nitelikli atıkları ayrıştıran ve belirli gün ve saatte evinin önünden geçen Çevreci Komşu Kart ekiplerine teslim eden Muratpaşalılar, Nisan 2016’den bu yılın kasım ayı sonuna dek geçen sürede 6 milyon 139 bin 775 lira kazandı. Aynı dönemde ev ev toplanan nitelikli atık miktarı ise 17 milyon 979 bin 757 kilogram oldu.

Muratpaşa Belediyesi, bugün birçok belediyesinin örnek aldığı projeyle ev ekonomisi için hiç olmayan bir maddi kaynak yarattı. Bu yıl ‘para kart’ özelliği de kazanan Çevreci Komşu Kart, kredi kartı pos cihazı olan her yerde kullanılabilir hale geldi. Çevreci Komşu Kartlarıyla Muratpaşalılar, ister markette ister online alışverişte ödemelerini yapabiliyor.