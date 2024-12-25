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Muratpaşa sıcak desteğini aksatmadı

Muratpaşa sıcak desteğini aksatmadı
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Antalya’da etkili olan yoğun yağış ve olumsuz hava şartlarına rağmen, Muratpaşa Belediyesi’nin aşevi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

23 Aralık akşamı başlayan ve yer yer sel baskınlarına neden olan şiddetli yağışlara rağmen, Muratpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı aşevi ekipleri, ilçede kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahiplerine ulaştı. Her gün sosyal destek dosyası bulunan ailelere sıcak yemek dağıtımı yapan ekipler, aynı zamanda ilkokul ve ortaokul öğrencileri için hazırlanan günlük beslenme programını da aksatmadan hayata geçirdi.

Aşevi personeli Cemal Boz, 35 kişilik ekip ve 5 araçla günde binin üzerinde haneye sıcak yemek ulaştırdıklarını belirtti. Ayrıca, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik uygulanan “okul menüsü” desteğiyle her gün 790 öğrenciye beslenme desteği sağlandığını vurguladı. “Yağmur, çamur demeden her şartta hizmet etmeye devam ediyoruz” diyen Boz, bu hizmetin dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olduğunu ifade etti.

Antalya’da etkili olan yoğun yağış ve olumsuz hava şartlarına rağmen, Muratpaşa Belediyesi’nin aşevi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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