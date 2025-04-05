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Kulislere bomba gibi düşen iddia: Erdoğan'dan Zafer Partisi'ne ittifak daveti

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Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 2 ayı aşkın süredir Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi'nden Ankara kulislerini sallayan bir iddia geldi. Zafer Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Prof. Dr. Emin Gürses bayram ziyaretleri kapsamında partililerle yaptığı buluşmada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın Zafer Partisi'ne ittifak için haber gönderdiğini iddia etti.

Zafer Partisi GİK Üyesi Prof. Dr. Emin Gürses, partisinin Rize İl Başkanlığı'nda bayram ziyareti için partililerle bir araya geldiği buluşmada dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gürses burada yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zafer Partisi'ne ittifak için haber gönderdiğini söyledi.

Gürses, "Seçimlerde Zafer Partisi'ni yüzde 7 gösteriyorlar, daha da fazladır. MHP'yi yüzde 8 gösteriyorsun. MHP'nin yüzde 8 oyu yok zaten. Nereden çıktı bu yüzde 8? Zafer Partisi'ni az göstermeye çalışıyorlar. Zafer Partisi yüzde 10-15 civarlarındadır. Seçimde ittifak yapmak isteyenler var. Tayyip Erdoğan da şimdi haber göndermeye başladı" dedi.

Gürses'in açıklamaları şöyle:

"Zafer Partisi'ne haber gönderiyor ki 'İttifak yapalım.' Niye? Tayyip Bey diyor ki, 'Ben Cumhurbaşkanlığında kalayım, parlamenter sistem olsun. Başbakan ve bakanlar kurulu meclisten çıksın' Buna razı olacak."

 

Etiketler Ümit Özdağ zafer partisi emin gürses prof. dr. emin gürses recep tayyip erdoğan cumhur ittifakı
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