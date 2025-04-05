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Abdurrahman Dilipak'tan ''gelecek günler, geçen günleri aratacak'' uyarısı

Abdurrahman Dilipak'tan ''gelecek günler, geçen günleri aratacak'' uyarısı
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Geçtiğimiz günlerde boykot çağrıları ve boykot çağrılarına yönelik tepkileri işaret ederek ''Yarından itibaren yeni bir Türkiye ile tanışacaksınız'' diyen AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Abdurrahman Dilipak bu sefer de "Siyaset bu kadar sefil, sermaye bu kadar ahlaksız, adalet bu kadar acziyet içinde olunca bu işi akibeti hayrolmaz" dedi.

AK Parti'ye olan yakınlığıyla bilinen Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, boykot çağrıları ve tartışmalarıyla ilgili yaptığı “Yarından itibaren yeni bir Türkiye ile tanışayacaksınız. Kemerlerinizi bağlayın. Çok mutlu olacağınızı sanmıyorum” yorumla dikkat çekmişti.

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, X hesabı üzerinden bugün yaptığı paylaşımda ise "hayırlı olmayacak" diyerek "gelecek günler, geçen günleri aratacak" ifadelerini kullandı.

Dilipak X hesabı üzerinden, “DÜNYA GİDEREK DAHA TRAJİ KOMİK BİR HALE GELİYOR. Türkiye'nin gündemine bakar mısınız? Ya da dünyanın. Bu gidişin sonu pek hayırlı olmayacak. Siyaset bu kadar sefil, sermaye bu kadar ahlaksız, adalet bu kadar acziyet içinde olunca bu işi akibeti hayrolmaz. GELECEK GÜNLER GEÇEN GÜNLERİ ARATABİLİR” ifadelerini kullandı.

Etiketler abdurrahman dilipak hayırlı olmayacak gelecek günler geçen günleri aratabilir
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