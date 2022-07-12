Muratpaşa'da ''Çevreci Komşu Kart'' dayanışma ağına dönüşüyor
Kullanırken de kazandıran Muratpaşa Belediyesi’nin ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart ailesi büyümeye devam ediyor. Marketten giyime birçok sektörde indirimler sunan Çevreci Komşu Karta Medical Park Hastaneleri ve Rich Hastanesi de dahil oldu.
Kullanırken de kazandıran Muratpaşa Belediyesi’nin ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart
ailesi büyümeye devam ediyor. Marketten giyime birçok sektörde indirimler sunan Çevreci Komşu
Karta Medical Park Hastaneleri ve Rich Hastanesi de dahil oldu.
Muratpaşa Belediyesi’nin, evlerde cam, kağıt, plastik ve metalden oluşan nitelikli atıkları atmayıp
biriktiren ilçe sakinlerine kazandıran geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart, artık kullanırken de
kazandırıyor. Birçok sektörde indirimler sunan Çevreci Komşu Karta, Medical Park Hastaneleri ve Rich
Hastanesi de belli oranda indirim imkanı sağlıyor.
Başkan Uysal, her iki kurumla ayrı ayrı yapılan protokol imza töreninde, çevre duyarlılığının artık
yaşamın kaçınılmaz bir gerçeği olduğunu söyledi. Başkan Uysal, şöyle konuştu:
“Çevreci Komşu Kart projemizle Muratpaşa’da komşularımız atıklarını ayrıştırıyor, ekonomiye
kazandırıyor ve ev ekonomileri için kaynak yaratıyor. Projenin yeni aşamasında Muratpaşa’mızdaki
özel işletmelerimiz de Çevreci Komşu Kart’ın parçası oluyorlar. Çünkü ülkemiz hepimizin, dünya bütün
insanlığın. Çevre büyük bir çalışma alanı. Hızla çevre çalışmalarını yoğunlaştırmamız lazım.
Politikalarımızı, uygulamalarımızı belirlememiz lazım. Bunun önemini kavrayan kurum ve
kuruluşlarımız projenin bir parçası oluyorlar.”
Bu duyarlılığın sonucu olarak Medical Park Hastaneleri ve Rich Hastanesin Çevreci Komşu Kart
ailesinin bir parçası haline geldiğini belirten Başkan Uysal, kurumlarda ödemelerini Çevreci Komşu
Kartla yapan ilçe sakinlerinin belli bir indirim oranından yararlanacağını belirtti. Başkan Uysal,
“Böylece çevre çalışmalarını aynı zamanda dayanışma ağına dönüştürmüş oluyoruz. Kendilerine çok
teşekkür ediyorum” dedi.
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