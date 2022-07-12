Muratpaşa'da ''Çevreci Komşu Kart'' dayanışma ağına dönüşüyor

Kullanırken de kazandıran Muratpaşa Belediyesi’nin ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart ailesi büyümeye devam ediyor. Marketten giyime birçok sektörde indirimler sunan Çevreci Komşu Karta Medical Park Hastaneleri ve Rich Hastanesi de dahil oldu.

Kullanırken de kazandıran Muratpaşa Belediyesi’nin ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart

ailesi büyümeye devam ediyor. Marketten giyime birçok sektörde indirimler sunan Çevreci Komşu

Karta Medical Park Hastaneleri ve Rich Hastanesi de dahil oldu.



Muratpaşa Belediyesi’nin, evlerde cam, kağıt, plastik ve metalden oluşan nitelikli atıkları atmayıp

biriktiren ilçe sakinlerine kazandıran geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart, artık kullanırken de

kazandırıyor. Birçok sektörde indirimler sunan Çevreci Komşu Karta, Medical Park Hastaneleri ve Rich

Hastanesi de belli oranda indirim imkanı sağlıyor.



Başkan Uysal, her iki kurumla ayrı ayrı yapılan protokol imza töreninde, çevre duyarlılığının artık

yaşamın kaçınılmaz bir gerçeği olduğunu söyledi. Başkan Uysal, şöyle konuştu:

“Çevreci Komşu Kart projemizle Muratpaşa’da komşularımız atıklarını ayrıştırıyor, ekonomiye

kazandırıyor ve ev ekonomileri için kaynak yaratıyor. Projenin yeni aşamasında Muratpaşa’mızdaki

özel işletmelerimiz de Çevreci Komşu Kart’ın parçası oluyorlar. Çünkü ülkemiz hepimizin, dünya bütün

insanlığın. Çevre büyük bir çalışma alanı. Hızla çevre çalışmalarını yoğunlaştırmamız lazım.

Politikalarımızı, uygulamalarımızı belirlememiz lazım. Bunun önemini kavrayan kurum ve

kuruluşlarımız projenin bir parçası oluyorlar.”



Bu duyarlılığın sonucu olarak Medical Park Hastaneleri ve Rich Hastanesin Çevreci Komşu Kart

ailesinin bir parçası haline geldiğini belirten Başkan Uysal, kurumlarda ödemelerini Çevreci Komşu

Kartla yapan ilçe sakinlerinin belli bir indirim oranından yararlanacağını belirtti. Başkan Uysal,

“Böylece çevre çalışmalarını aynı zamanda dayanışma ağına dönüştürmüş oluyoruz. Kendilerine çok

teşekkür ediyorum” dedi.