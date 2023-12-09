Muratpaşa'da Şehitlik Parkı açılışa hazır

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye’nin dört bir yanında vatanı için canını feda etmekten çekinmeyen 172 Antalyalı şehidin her biri için anıtın yer aldığı Şehit Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt Şehitlik Parkı’nı 13 Aralık Çarşamba saat 14.30’da törenle açacaklarını söyledi.

Aralık 2020’de Suriye’nin Rasulayn ilçesindeki yol kontrol noktasında teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit düşen ve Antalya’da toprağa verilen Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt’un adını taşıyan park, Güzeloba Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde yer alıyor. 6 bin 677 metrekare alana kurulan Şehit Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt Şehitlik Parkı’nda Kaş’tan, Gazipaşa’ya Antalya’nın dört bir yanına defnedilen 172 şehidin isimleri anısına birer anıt yer alıyor. Şehitlerin künyelerinin yazılı olduğu anıtlar Gazi Mustafa Kemal Atatürk heykelinin etrafında yer alıyor. Her anıtın LED’lerle aydınlatıldığı parkta Atatürk heykelinin etrafı ise Gazi’nin bir yurtdışı seyahatinde Türkiye’ye getirdiği kırmızı Atatürk çiçekleriyle süslendi. Parkta Muratpaşa Belediyesi’nin yetiştirdiği zeytin ağaçları da bulunuyor.