Muratpaşa’nın tüm plajları mavi bayraklı

Türkiye’nin ‘mavi bayrak’ şampiyonu Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin falezlerin denizle buluştuğu 5 noktada yer alan falez plajları, Erenkuş, Erdal İnönü, İnciraltı, Mobil ve Konserve Koyu bu yıl da mavi bayrak almaya hak kazandı.

Merkezi Danimarka’nın başkenti Kopenhag’ta bulunan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE), mavi bayrak ödülleri değerlendirme sonuçlarını açıkladı. Türkiye, mavi bayraklı 567 plajı, 27 marinası, 9 bireysel yatı ve 18 turizm teknesiyle dünya üçüncüsü olurken turizmin başkenti Antalya ise Türkiye’nin mavi bayrak şampiyonu oldu. Antalya’da bu yıl 233 plaj, 5 marina, 1 yat ve 15 turizm teknesinde mavi bayrak dalgalanacak.

Türkiye’de, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen program kapsamında Muratpaşa Belediyesi’nin kentin simgesi falezlerin denizle buluştuğu noktada yer alan falez plajları bu yıl da mavi bayrak aldı. Belediyenin, Erenkuş, Erdal İnönü, İnciraltı, Mobil ve Konserve Koyu falez plajlarında mavi bayrak dalgalanmaya devam edecek.

Muratpaşa Belediyesi, ilk mavi bayrağını 2017’de Erdal İnönü, Mobil ve İnciraltı falez plajlarıyla aldı. Erdal İnönü Kent Parkı Falez Plajının 126 metrekarelik güneşlenme alanı bulunuyor. Belediyenin Adalya Vakfı Engelsiz Kafe işletmesinin hemen alt tarafında bulunan Mobil Falez Plajı ise ahşap platformla oluşturulmuş 175 metrekarelik güneşlenme alanına sahip. Asansörle inme imkanı bulunan, belediyenin şezlong, şemsiye ve büfe hizmeti de sunduğu İnciraltı Falez Plajı ise 625 metrekarelik ahşap platform üzerine kurulu.

Muratpaşa Belediyesi’nin 500 metrekarelik güneşlenme alanı bulunan Erenkuş Falez Plajı ise ilk mavi bayrağını 2018’de aldı. Plaj, denizin temizliği kadar çevre yönetimi ve misafirlerine sunduğu hizmetlerle mavi bayrağını devam eden yıllarda da korudu. Mavi bayraklı Konserve Koyu Plajı ise aynı zamanda Muratpaşa Belediyesi’nin bin 800 metrekarelik ahşap platformuyla en büyük plajı.