Sarıyer Akademi Türkiye'ye açılıyor

“Çocuklarımıza eğitimde fırsat eşitliği yaratmak için gece gündüz çalışıyoruz” diyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, LGS ve YKS’deki başarısıyla göz dolduran Sarıyer Akademi’nin uzaktan eğitim altyapısının tamamlandığını açıkladı. “Yeni uygulama ile Edirne’den Van’a her çocuğa ulaşmak istediklerini” anlatan Şükrü Genç, Türkiye’de isteyen tüm öğrencilerin sariyerakademi.com üzerinden sisteme rahatlıkla girip sınavlara canlı derslerle hazırlanabileceklerinin müjdesini de verdi.

Sarıyer Akademi, on-line eğitim altyapısını korona virüs salgınından önce tamamlayarak uygulamayı erkene aldı ve geçtiğimiz pazar ilk giriş sınavını yaptı. Türkiye’nin her köşesindeki öğrencilerin sisteme ulaşabileceğini ve sınavlara canlı derslerle hazırlanabileceklerini duyurdu.

BAŞVURULULAR NASIL YAPILIYOR

Sarıyer Akademi, Uzaktan Eğitim Desteği için, LGS ve YKS’ ye hazırlanan öğrencilerin www. sariyerakademi.com dan on-line ders kayıt butonuna tıklayarak başvuru yapabileceklerini açıklayan Genç, “Çocukluğumda dileyip, isteyip yapamadığım ne varsa çocuklar için hayata geçiriyorum. Sarıyer Akademi’nin kayıtlı 700 öğrencisi var. Ama biz 701’inciyi yakalama peşinde olduk.” dedi.

SARIYER AKADEMİ FİKRİ NASIL DOĞDU?

Sarıyer Akademi’nin 2015 yılından beri öğrencilere eğitim alanında ücretsiz destek verdiğini belirten Şükrü Genç, Akademinin kuruluş öyküsünü de şöyle anlattı;

“Sahada ve sokakta çok dolaşıyorum. Sarıyerlilerle sürekli beraberiz. Bir öğrenci geldi ve ‘Sarıyer Lisesi birincisiyim. Dershaneler kapandı ve ben açıkta kaldım. Dershaneler açık olsaydı ben burs alıp ücretsiz eğitim görebilecektim. Yardımcı olabilir misiniz?’ diye sordu. Nüfuzumu kullansam 1 kişinin derdini çözebilir, o kıza destek olabilirdim ama o öğrenci kızımız gibi binlerce çocuk var. Bizde hemen pasaj fikrinden vazgeçtik. Akademi kurmaya karar verdik. Çok da yerinde bir karar almışız. Beş yılda 4 binden fazla öğrenci akademide sınavlara ücretsiz hazırlanma şansı buldu. Daha ilk yılda lise ve üniversite sınavlarında en iyi okullara yerleştiler.”

“ÖĞRENCİYE DESTEK GÖREVİMİZ”

Sarıyer Akademi’nin başarı çıtası yüksek 150 eğitim kurumu arasında kısa sürede ilk 10’a girdiğini ve gün geçtikçe başarısının arttığını vurgulayan Şükrü Genç, “Bu kurumlar arasında Türkiye’nin en önemli fen liseleri de var, Robert Koleji de var. Öğrencilerimizin arkasında durup eğitim hayatında destek olmak bizim görevimiz” ifadelerini kullandı.

“PASAJ OLACAKTI AKADEMİ YAPTIK”

Genç, akademide lise ve üniversite hazırlık dersleri verildiğini ifade ederek, “Dershaneler kapatılınca binlerce çocuk ortada kaldı. Belediye olarak Milli Eğitim Bakanlığı’nın verdiği derslere ek olarak öğrencilere yardımcı olmak istedik. Sarıyer Akademi’nin bulunduğu alan daha önce pasaj dükkanları için ayrılmıştı. Alanlarında uzman eğitimci arkadaşların çabalarıyla planlamalar yaptık ve sistemi oluşturduk. İş yeri yapmaktan vazgeçerek, 45 günde ders yapılabilecek bir alan haline getirdik.

Amacımız eğitimde de fırsat eşitliği yaratmak. Akademiye kabulde her öğrenciye aynı mesafe ile yaklaşıyor asla torpil yapmıyoruz. Benim tek beklentim çocukların iyi eğitimle eğlenerek, öğrenerek başarılı olmaları. Öğrenci akademili olmak için önce sınava giriyor ve sınav sonucuna göre burada eğitime başlıyor. Tüm okul türlerinden öğrencilerimiz var. Öğretmen kadromuz ve rehberlik hizmetlerimiz çok iyi. Öğrenciler kapıdan girdiklerinde nerede okuduklarının, maddi durumlarının bir hiçbir önemi olmuyor” diye konuştu.

Öğrenci ve velilerden gelen talepler ve pandemi nedeniyle eğitime ara verilmesiyle birlikte internet üzerinden on-line eğitim uygulamasına geçme hazırlıklarına başladıklarını da anlatan Genç “Uzaktan Akademi eğitimine de talep çoktu. Alan ve kapasitemiz belliydi. Dijitale adım atmak için çalışmalara başladık. O sırada sorular yazılmaya başlandı. Çekimler yapıldı ve kitaplar hazırlandı. Öğretmenler kendini hazırladı. Dijital akademi için çalışmalar yapılırken koronavirüs ortaya çıktı. ‘Biz zaten yapacaktık’ deyip altyapıyı hızla devreye soktuk. Türkiye’nin her yerindeki çocukların bu fırsattan eşit olarak yararlanmasını istedik. Akademi şimdi Türkiye’de ve her evde. Üstelik canlı derslerle” dedi.

“EĞİTİMDEKİ KAYBI KAPATMAK İSTİYORUZ”

Ülke genelinde eğitimde büyük bir kayıp yaşandığını söyleyen Genç, “Eğitimin desteklenmesi çok önemli. Biz yarının gelecekleri çocukların çok daha donanımlı gelişmelerini, yetişmelerini istiyoruz. Bu nedenle canlı ve dijital eğitime döndük. Devletin bir kurumu, devletin çocuklarına ücretsiz eğitim veriyor olarak görüyoruz. Başkanlığın ötesinde bir yurttaş olarak eğitime çok önem veriyorum” diye konuştu.

“HEDEF 100 BİN ÖĞRENCİ”

Akademi Türkiye için düşüncelerini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de paylaştığını belirten Şükrü Genç, “Büyüklerimizden birinin bu işi yapın demesi gerekiyordu. Genel Başkanımız, bu konuyu çok önemsedi, sahiplendi. Sarıyer Akademi’ye 2 yıl önce geldi yerinde gördü ve çok beğendi. Eğitimden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Yıldırım Kaya’nın da akademinin büyümesinde çok büyük emekleri var. Projeyi her yerde anlattı.

Şimdi CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da devreye girdi. Akademi tüm Türkiye’ye yayılıyor. Geçtiğimiz hafta Türkiye’nin 26 il ve ilçesinden 480 kadar öğrencimiz on-line sınava girdiler. Yeni o sınava giren öğrencilerimiz derslere başladı. Sarıyer Akademi 5 yılda 4 bin 500 öğrenciyi lise ve üniversiteye hazırladı. Biz Akademi Türkiye ile de 100 binlere öğrencimize ulaşmak eğitim hayatına dokunmak istiyoruz” dedi.

“YENİ PROJELERİMİZ OLACAK”

Akademinin dışında da çocuklar için çalışmalar yaptıklarını da söyleyen Genç, “Kısa adı SAGEM olan Sarıyer Gençlik Eğitim Merkezimizin 11 şubesinde 7-14 yaş grubu çocuklarımız satranç, drama derslerinin yanı sıra burada da derslerine yardımcı olan öğretmenlerimiz var. Çocukların planlı çalışmasını önemsiyoruz. Ayrıca ilk, orta ve lise öğrencilerine burs desteği sağlıyoruz. Öğrenciler ve aileleriyle ilişki halindeyiz. Öte yandan Yaz Spor Okullarımız sürüyor. Sporun bütün branşlarında öğrencimiz var. Biz çocukları yerel yönetimin içinde büyük bir yerde tutuyoruz. Belediyenin her anında katılımcılık anlayışını çok önemsiyoruz. Ben Sarıyer’i çocuklarla yönetiyorum ve yönetmeye devam edeceğim. Yeni projelerimiz de olacak” diye konuştu.

“EĞİTİM TİCARİ OLMAZ”

Sarıyer Akademi Genel Koordinatörü Sami Görey ise, öğrencilerin okulda gördüğü derslerden sonra tekrar aynı dersleri almak için para ve zaman harcıyor olmasının ve bunu sadece 4 veya 5 şıktan birini işaretlemek için yapılıyor olmasının üzücü olduğunu anlatarak;

“Sarıyer Akademi, öğrenci ve velinin yanında yer alarak onlara destek olmakta. Milli Eğitimin Bakanlığı Sarıyer Belediyesi Destek Eğitim Kursuyuz.” Şu anda kullandığımız tüm ders içeriklerini öğretmenlerimiz üretiyor. Öğretmenleri içerik hazırlama konusunda sürekli eğitimlerle destekliyoruz. Akademiye ilk yıl yaklaşık 1500 kişi başvurmuştu. Bu sayı her yıl artış gösterdi, bu yıl ise bir patlama oldu ve 4500 öğrenci başvurdu” dedi.

Sınavda başarılı olarak akademiye giren öğrencilerin akademide kalma kriterlerini anlatan Görey, “Buraya kabul edildikten sonra haftada 15 saat ders yapıyoruz. Toplam 20 saat devamsızlık yapan, 2 kez ödev yapmayan öğrencinin kaydını siliyoruz” diye konuştu.

2017’den beri dijital platforma geçmek için hazırlık yaptıklarını anlatan Görey sözlerine şöyle devam etti;

“Dijital platformumuza ilk olarak ders videoları yaprak testlerimizdeki soruları kazanımları eşleyerek yüklemeye başladık. Altyapımız vardı. Salgının ardından ise kendi öğrencilerimiz buraya gelememeye başladı. Var olan platformu öğrencilerimize revize ettik. Talep çok olunca yeni bir platforma taşındık. Şimdi Türkiye’nin neresinde olursa olsun öğrenci Sarıyer Akademi’ye giriyor, kimlik bilgilerini veriyor ve giriş yapıyor. Çocuklar sınava giriyor ve seviyesini belirliyoruz. Sisteme yüklediğimiz ders videolarımız, konu anlatım fasikülleri, canlı ders ve sonrasında o ders ile ilgili değerlendirme soruları çözülemeyen sorular için videolu soru çözümleri veya kazanım eksikleri varsa yapay zekâ ile öğrenciyi eksik olduğu kazanımlar için tekrar videoya yönlendirerek tam öğrenmenin gerçekleşmesine destek veriyoruz. Sistemde kaç dakika durduklarını, ne zaman girdiklerini, soru sorup sormadıklarını kazanım eksiklerini görüyor o doğrultuda akademik rehberlik yapabiliyoruz. Ayrıca belli periyotlarda çevrimiçi sınavlarla gelişmelerini takip ediyoruz ” diye konuştu.