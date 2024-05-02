Sarıyer Belediye Başkanı Aksu ilk sözünü tuttu: Kaldırım ve sokaklar yenileniyor

Sarıyerli komşularına seçim zamanında, ''Göreve gelir gelmez kaldırım ve sokaklarımızın tamamını yenileyeceğiz'' sözü veren Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, ilk sözünü gerçekleştiriyor. Başkan Aksu’nun talimatıyla belediyenin fen işleri ekipleri ilçenin birçok noktasında kaldırım ve tretuvar çalışmalarına başladı. Çalışmaları gören vatandaşlar, memnuniyetlerini dile getirdi.

31 Mart yerel seçimleri çalışmaları sırasında Sarıyerli komşularından en çok kaldırım ve sokakların yenilenmesi talebi alan Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, “Göreve başlar başlamaz ilk işim Fen İşleri Müdürlüğümüze gerekli talimatları verip, kaldırım ve sokaklarımızı yenilemek olacak” demişti. Göreve geldikten sonra ilk olarak kaldırım ve sokakların yenilenmesi ile ilgili talimatı Fen İşleri Müdürlüğü’ne veren Başkan Aksu, Sarıyerli komşularına verdiği sözünü tuttu. Fen İşleri, ilçenin birçok noktasında kaldırım ve tretuvar çalışması yapıyor.

“İHTİYAÇ DUYULAN TÜM NOKTALARDA YENİLEMELER YAPILACAK”

Yaya güvenliğinin ve şehir estetiğinin öncelik tutulduğu kaldırım ve sokak yenilenmesi Sarıyer’in dört bir yanında başladı. Başkan Aksu’nun talimatıyla Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yürüttüğü çalışmalar vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Halkın yaşam kalitesini yükseltme hedefiyle yola çıkan Sarıyer Belediyesi, ihtiyaç duyulan noktalarda kaldırım, tretuvar, duvar çalışmaları ile Sarıyer’i erişebilir ve güvenli bir konuma getiriyor. Sarıyer Belediyesi’ne bağlı 3 ayrı şantiyede görevli ekipler, ilçe genelinde ana cadde ve sokaklarda bulunan kaldırımların bakımını ve düzenlemesini gerçekleştiriyor. Ekipler, kaldırımlardaki ihtiyaç duyulan noktalarda yeni kaldırım ve tretuvar çalışması yapıyor, çatlakları onarıyor, yüzey düzeltmeleri yapıyor.

SARIYER SAKİNİ SAFİNAZ CEM; SARIYER BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Yaşlı ve engelli vatandaşların konforunun da göz önünde bulundurulduğu çalışmalardan yararlanan Safinaz Cem, “Yaklaşık 3 yıl önce bir kaza geçirdim. Şu an sadece walker sayesinde yürüyebiliyorum. Merdivenlerden çıkmakta çok zorlanıyordum. Sarıyer Belediyesi’nden merdivenlerin yenilenmesi için talepte bulundum. Talebimin bu kadar hızlı bir şekilde sonuca ulaşacağını düşünmüyordum. Arkadaşlar özellikle yürütecimin ayaklarına uygun olarak basamakların yüksekliğini ayarladılar. Sarıyer Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum” dedi.