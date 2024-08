Sarıyer Belediyesi'nde deprem tatbikatı

Sarıyer Belediyesi, acıları unutulmayan 17 Ağustos Depremi yıldönümü dolayısıyla deprem konusunda farkındalık oluşturmak, hazırlıkları gözden geçirmek ve afetlerle mücadelenin önemine dikkat çekmek amacıyla ana hizmet binasında deprem tatbikatı düzenledi.

17 Ağustos İstanbul Depremi yıldönümü dolayısıyla deprem konusunda bir kez daha farkındalık oluşturmak, hazırlıkları gözden geçirmek ve afetlerle mücadelenin önemine dikkat çekmek isteyen Sarıyer Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, belediyenin hizmet binasında tatbikat gerçekleştirdi. Sirenlerin çalmasıyla başlayan, “Çök, Kapan, Tutun” hareketi uygulanan tatbikatta daha sonra binadaki personeller tahliye edilerek belediye ana hizmet binasının bahçesinde toplandı. Her katta SAR Afet Kurtarma Ekibinden görevlilerin olduğu tatbikatta katlarda mahsur kalan personelin olup olmadığına bakılarak, depremde yaralanan bir personel de temsili olarak kurtarıldı. 17 Ağustos 1999 Gölcük-Marmara depreminde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, kederli ailelerine bir kez daha sabır ve başsağlığı dileyen Sarıyer Belediye Başkan Vekili Hüseyin Coşkun, gerçekleştirilen deprem tatbikatıyla sadece bir prosedürü yerine getirmekle kalmadıklarını ifade ederek, “Bugün burada tatbikatla beraber hepimizin can güvenliği açısından hayati önem taşıyan bir farkındalık yaşadık. Bu tatbikat, işimizin ne kadar ciddi olduğunu ve her birimizin bu sorumluluğun bilincinde olması gerektiğini bir kez daha gösterdi” diye konuştu.

“HER TÜRLÜ DOĞA OLAYINA KARŞI HAZIRLIKLI OLMALIYIZ”

Depremin ne zaman ve nerede gerçekleşeceği bilinemeyen bir doğa olayı olduğunu bir kez daha hatırlatan Coşkun, “Ancak bu doğa olayı karşısında önlem almak, hazırlıklı olmak ve doğru adımları atmak bizim elimizde. Bugün ki tatbikatta gördüğümüz üzere, “Çök, Kapan, Tutun hareketi anında hayatta kalma şansımızı artıran bir adımdır. Bu basit ama etkili hareket, hayatta kalma şansımızı büyük ölçüde artırır. Tahliye sürecinde de organize ve sakin kalmanın ne kadar önemli olduğunu hep birlikte deneyimledik. Bu süreçte her birinizin disiplinli ve dikkatli olması, sadece kendi güvenliğiniz için değil ekip arkadaşlarınızın güvenliği için de kritik. Acil durumlarda panik yapmamak, soğukkanlılığımızı koruyarak adımlarımızı atmak hepimizin görevidir. Bu tür tatbikatların sadece iş yerlerimizde değil evlerimizde ve sevdiklerimizle birlikte uygulanmasının ne kadar önemli olduğunu unutmayalım ki yapılan her tatbikat bizi bir adım daha ileriye taşıyor, hazırlık seviyemizi artırıyor. Her birinizin gösterdiği ciddiyet ve kararlılık için teşekkür ediyor, böylesi bir duruma hiç ihtiyaç duymamayı ancak her zaman hazırlıklı olmayı diliyorum” dedi.