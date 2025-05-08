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CHP'nin İstanbul mitinginde aydınlatma araçları alana alınmadı

CHP'nin İstanbul mitinginde aydınlatma araçları alana alınmadı
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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, aydınlatma cihazlarının olduğu aracın miting alanına girmesinin engellendiğini belirterek “Ambleminde ampul olan bir parti on binleri karanlıkta bıraktı. Aydınlatmaların olduğu aracımızı buraya almıyor” dedi.

CHP, Beyazıt Meydanı'nda 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi düzenledi.  Aydınlatma cihazlarının olduğu aracın miting alanına alınmadığını bildiren Başarır, "Ambleminde ampul olan bir parti on binleri karanlıkta bıraktı. Aydınlatmaların olduğu aracımızı buraya almıyor. Özgür Karabat ile aracın önüne geçtik, alanı aydınlattık. Olacak şek mi? Buradaki insanları karanlıkta bırakmanın kime faydası var? Bir gün otobüsü almazsınız, bir gün ışıkları almazsınız, bir gün su getirmezsiniz... Gördüğünüz gibi alan aydınlandı. Onlar ne kadar karartırsa karartsın biz meydanı da Türkiye'yi de aydınlatacağız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, "Karanlıklar geçici. Meydanların güvenliğini sağlaması gerekenler, meydanın aydınlanmasını engelliyorlar. Dolayısıyla gittik, alana sokmadıkları aydınlatma aracını alana aldık. Bu sayede en azından alanın bir kısmının aydınlanmasını sağladık. Şunu söyleyeyim: Türkiye'de vatandaşın yolunu karartabilirler, kapatabilirler ama bizim görevimiz bu ülkenin önünü açmak." şeklinde konuştu.

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Etiketler CHP beyazıt miting ali başarır karanlık aydınlatma aracı
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