''Özel'e saldırı araştırılsın'' önergesine AK Parti ve MHP'den ret

CHP lideri Özel'in İstanbul AKM'de uğradığı saldırıyla ilgili olarak CHP tarafından TBMM'ye sunulan "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 4 Mayıs 2025 tarihinde yapılan fiziki saldırının her yönüyle araştırılması" önergesi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Yeni Yol Partisi ve İYİ Parti'nin Meclis Başkanlığına sunduğu araştırma önergelerinin görüşmelerinin ardından CHP grubunun sunduğu, 'CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 4 Mayıs 2025 tarihinde yapılan fiziki saldırının her yönüyle araştırılması' başlıklı araştırma önergesi görüşmelerine başlandı.

Önerge üzerine CHP adına söz alan İzmir Milletvekili Murat Bakan, "4 Mayıs’ta Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'e alçakça bir saldırı gerçekleştirildi. Ancak biz burada yalnızca bir kişiye yönelik bireysel bir saldırıyı değil, Türkiye'de siyasal muhalefeti, kurumsal dengeyi ve anayasal düzeni hedef alan organize bir müdahaleyi konuşuyoruz. Bu saldırı rastlantı değil, basit bir güvenlik zafiyeti değil; bu, doğrudan siyasal anlamı olan, organize edilmiş planlı bir eylem. Arkadaşlar, bu bir saha testidir. Siyasal iktidarın sınırlarını kimlerin zorlayabileceğini, hangi reflekslerin gelişeceğini, kimin susacağını, kimin direneceğini ölçmeye yönelik bir denemedir ve bu deneme doğrudan CHP Lideri üzerinden İstanbul'un kalbinde Atatürk Kültür Merkezi gibi sembol bir mekanda gerçekleştirilmiştir. Biz, bu önergeyle hiçbir kurumu toptan suçlamıyoruz ancak bu kurumların içinde görevlerini ihmal eden, kasıtlı davranan, güvenliği siyasi saiklerle şekillendiren kişi ve yapıların araştırılmasını ve saldırganın arkasındaki gizli elin ortaya çıkarılmasını istiyoruz çünkü devlet ancak kendi içindeki hataları, eksikleri tanımlayarak güçlenir ve bu Meclis de millet adına hakikati aramakla yükümlüdür. Siyaseti düşmanlaştıran, muhalefeti hedef haline getiren, tehditleri olağanlaştıran bu siyasal iklim saldırganlara cesaret vermektedir. Bugün bu saldırının arkasındaki gizli el sadece bir failin değil, onu cesaretlendiren, yönlendiren sistemin ve iklimin kendisidir. Bu gerçekle yüzleşilmediği süreci yeni saldırılar kaçınılmazdır. Gelin, bu Meclis susmasın" ifadelerini kullandı.

'BU OLAYI BİRKAÇ BOYUTUYLA ELE ALMAMIZ GEREKİYOR'

Yeni Yol Partisi grubu adına söz alan Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e geçmiş olsun temennisinde bulunarak, "Bazı olaylar yeni ve birtakım tartışmalara sebebiyet verebilir ve bundan bazı hayırlar sadır olabilir. Sayın Cumhurbaşkanının sıcağı sıcağına araması, ilgili kurumların ani refleks göstermesi elbette iyidir ama bu aynı zamanda bize şunu gösteriyor: Bu memleketin siyasi tansiyonunun kimler tarafından tayin edildiğini gösteriyor. Yani şunu kabul edelim ki herhangi bir yerde gerginliği, siyasi tansiyonu oranın en güçlü kişisi belirler; iş yerinde patron belirler, şef belirler, siyasette iktidar belirler, evde baba- anne belirler. Siyasette uzunca bir süredir gerginlikten, tansiyonu artırmaktan, toplumu bölerek, ötekileştirerek, yönetmekten kazanç sağlayan bir iktidarın böyle bir olay karşısında şaşkınlık yaşaması tabii ki anlaşılamaz bir şey ama bu olayı bizim birkaç boyutuyla ele almamız gerekiyor" diye konuştu.

'CUMHURBAŞKANI EMİR VERİP, BU OLAYLARIN ÖNÜNÜ - ARKASINI İYİCE ARAŞTIRMASI GEREKİYOR'

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kınayarak, "Eğer bu işin üzerine ciddi anlamda gidilmezse bunun sonunu alamazsınız. Bu işler, iktidar hep daim değil. Bu Meclis’i senelerdir takip ediyoruz. Bu iktidarda bulunanlar yarın muhalefete düştüler, hatta muhalefete bile döşemeden yok olup gidenler oldu. Bunların, yarın öbür gün, bugün göz kapayanların başlarına gelmeyeceğini düşünebilir misiniz? Onların da başına gelebilir. Bunun, siyaset kurumunun ciddiyeti açısından, Parlamentonun sesinin kısılmaması açısından, siyasetçinin can güvenliği açısından önünün, arkasının, yanının, sağının, solunun iyice incelenmesi lazım. İşte, kalkmış yumruk atmış, 'Biz de cezaevine attık.' Bu şekilde biterse bunlar devam eder. Bu şekilde devam ederse bir milletvekili babasının mezarını ziyarete gidemez, böyle sorunlar ortaya çıkar. Bunların önüne geçmenin bir tek yolu var, lafla bu işi kınamak değil bu işin gereğini yapmaktır. Gereğini yapmadan sadece alelade, 'Biz kınıyoruz, böyle olmamalıydı' demek yeterli değil, bir telefon da bana göre yeterli değil. Sayın Cumhurbaşkanının bir emir verip, bu olayların önünü- arkasını iyice araştırması gerekiyor yoksa hepimiz zan altında kalırız" dedi.

'BİZ BU HİKAYELERİ 12 EYLÜL’DE YAŞADIK'

DEM Parti grubu adına söz alan İzmir Milletvekili İbrahim Akın ise Özgür Özel'in saldırısının gerçekleştirdiği iklimden bahsederek, "Araştırıldığı ve söylendiği gibi gerçekten bizim açımızdan böyle bir ortamı zehirlemek isteyen bir zihniyetin planlaması şeklinde olduğunu ifade etmek isteriz. Biz bu meseleyi sadece Özgür Özel'e saldırı değil, aynı zamanda Türkiye'nin demokratik ikliminin değişmesine itiraz eden, bundan memnun olmayan, çıkarları bununla buluşmayan, saldırıyla kendi varlığını korumaya çalışan, işi gücü olmayan insanların hesaplarında 380 bin lira para bulunuyorsa bu ülkede başka türlü bir hikayenin hala yürüdüğünü gösteren bir durum vardır. Biz bu hikayeleri 12 Eylül sonrası biliyoruz, yaşadık, gördük. Bunlara tekrar tenezzül etme ortamı eğer yaratılıyorsa bunun temel sebebi o insanlarda, kötülük üreten insanlarda değil, kötülük üreten sistemin kendisinde ve anlayışın kendisinde olduğunu düşünüyoruz. O nedenle, bir an önce artık daha fazla bu kötülük üreten sistemin devam etmesini sağlayan anlayıştan vazgeçin, aklınızı başınıza toplayın. Bugün onlara yapılan her şeyin başkasına yapma ihtimali vardır" değerlendirmesinde bulundu.

'SİYASİ REKABETİ DÜŞMANLIĞA ÇEVİREN BİR DİLİN TOPLUMU ZEHİRLEDİĞİNİ GÖRÜYORUZ'

Önerge üzerine AK Parti grubu adına söz alan Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, Özgür Özel'e yapılan saldırının demokratik siyaset kurumuna yapıldığını vurgulayarak, "Önergede dile getirilen güvenlik zafiyeti iddialarıyla ilgili olarak Sayın Özel'in koruma ekibi olaya anında ve etkili bir müdahalede bulunmuş, saldırgan çok kısa sürede etkisiz hale getirilerek gözaltına alınmıştır. Olayın hemen ardından güvenlik kuvvetlerimiz ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatılmış, tüm bu süreçler şeffaf ve kamuoyuna açık bir şekilde yürütülmüştür. Şiddet her kimden ve kime karşı yapılırsa yapılsın asla meşru görülmez. Bu Meclis çatısı altında bulunan bizler farklı fikirlerde olabiliriz, farklı partilerden olabiliriz ancak ortak paydamız bu ülkenin demokrasisi, hukuku ve birlik içinde yaşama iradesidir. Demokratik mücadele sandıkla yapılır, sözde yapılır, fikirle yapılır; yumrukla, tehditle, şiddetle değil. Siyasi rekabeti düşmanlığa çeviren bir dilin toplumu zehirlediğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖNERGE REDDEDİLDİ

Siyasi parti temsilcilerinin araştırma önergesi üzerine yaptığı değerlendirmelerin ardından oylamaya geçildi. Önerge, AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

İHA