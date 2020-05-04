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  4. 04 Mayıs 2020 19:06

Sarıyer haftasonu sessizliğe büründü

Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar uyarıları dinleyerek evlerinden dışarı çıkmazken, Sarıyer’de caddeler, meydanlar ve sokaklar sessizliğe büründü.

Sarıyer haftasonu sessizliğe büründü
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımlanan genelge ile 1 Mayıs Cuma günü ile hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Cadde ve sokaklarda çalışmak zorunda olanlar, işe giden sağlık çalışanları, görevleri başındaki Sarıyer Belediyesi çalışanları, nöbet tutan polis memurları ve bir de sokak canları vardı sadece...

Sarıyer Belediyesi Basın Birimi de her an cıvıl cıvıl kabalık olan ilçenin caddelerini ve sokaklarını hem sizlere göstermek adına hem de tarihe not düşmek için fotoğrafladı..

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