Sarıyer SAGEM’lerde Robotik Kodlama sınıfları açıldı

Sarıyer Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi’nde (SAGEM) Robotik Kodlama sınıfları açıldı. Uluslararası Lions 118-T Yönetim Çevresi ve Sarıyer Belediyesi iş birliğiyle SAGEM Cumhuriyet Şubesi’nde faaliyete geçen sınıfların açılış törenine Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, Uluslararası Lions 118-T Yönetim Çevresi Federasyonu Genel Yönetmeni Hale Alankuş, TÜLBEK Vakfı Başkanı Osman İnan, federasyon üyeleri, öğretmenler ve veliler katıldı.

Gelişen teknolojiyle birlikte robotik kodlamaya olan ilgi giderek artıyor. Öğrencilere pratik deneyimler sunarak teknolojiye hakim olmalarını sağlamak ve yaratıcı düşünme, problem çözme becerilerinin gelişimine destek olmak amacıyla SAGEM’in Ferahevler, Bahçeköy ve Cumhuriyet Şubesi’nde Robotik Kodlama sınıfı açıldı.

Çocuklara bilgisayar ve yazılım sistemlerini anlama yeteneği kazandırmanın yanı sıra çocukların eleştirel düşünme, problemleri tanımlama, analiz etme ve çözme becerilerinin gelişmesini sağlayan SAGEM Cumhuriyet Şubesi Robotik Kodlama Sınıfı’nı gezen Sarıyer Belediye Başkanı Aksu, öğrencilerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

“BİLGİSAYARI VE İNTERNETİ DOĞRU KULLANMAYI ÖĞRENİYORUZ”

Robotik Kodlama Atölyesi’nde eğitim gören 11 yaşındaki Mina Ökseloğlu, “Cumhuriyet SAGEM’e düzenli olarak geliyorum. İnterneti doğru kullanmayı, kodlama uygulamalarını öğrendik. Üç boyutlu yazıcı ile ilk kez tanıştık. Legolarla robotlar yaptık. Hem eğlendik, hem de öğrendik. Bu eğitimler sayesinde bilgisayarı daha verimli kullanabildiğimi gördüm. Bu eğitimi alabildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum” şeklinde konuştu.

“ROBOTİK KODLAMA ÇOCUKLARI İÇİN ÖNEMLİ BİR GEREKSİNİM”

TÜLBEK Vakıf Başkanı Osman İnan ise yaptığı konuşmada: “Lions Ata Evi’nde hayata geçirdiğimiz bu proje ile her yıl en az 10 kişilik sınıflarda robotik kodlamayı çocuklarımızla tanıştırıyor, onların geleceğini ilgilendiren önemli bir aşamayı yerine getirmeye çalışıyoruz” dedi. Lions T-118 Federasyonu Genel Yönetmeni Hale Alankuş ise yaptığı konuşmasında “Lionlar ve Leolar yaşadıkları topluma fayda sağlamak için hizmet ederler ve evrensel hedefler doğrultusunda yerel çalışırlar. Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yılını da içine alan dönemimizde ebedi liderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde Lionlar ve Leolar olarak nerede bir ihtiyaç varsa orada olarak, günümüzün dijital dünyasında çocuklarımızı geleceğe daha donanımlı taşımak için okumak, yazmak kadar gerekli olan kodlama konusunda katkı sağlamaktan dolayı çok mutluyuz” dedi.

“ÇOCUKLARIMIZI HEP BİRLİKTE GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ”

Sosyal belediyecilik anlayışı gereği topluma katkı sunan tüm projeleri desteklediklerini ifade eden Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu ise şöyle konuştu: “Çocuklarımızın bilimden, sanattan uzak kalmaması, aradaki makasın açılmaması için mücadele ediyoruz. Çocuklarımızın bilimle, fenle genç yaşlarda tanışmalarını sağlayarak, teknolojinin hızla geliştiği çağda geride kalmaması gerektiğini düşünüyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği bu çalışmaları her zaman destekleyeceğiz. Gücümüzü sizden alıyoruz. Atatürk’ün geleceği emanet ettiği çocuklarımızı hep birlikte geleceğe taşıyoruz.”

Robotik Kodlama eğitimi alan 13 SAGEM öğretmenine sertifika verilmesinin ardından açılışa katılanlarla birlikte pasta kestiler.