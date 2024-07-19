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Sarıyer'de kuduz aşısı kampanyası başladı

Sarıyer'de kuduz aşısı kampanyası başladı
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Sarıyer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından patili can dostların ve halkın sağlığını korumak için 17 Temmuz’da başlatılan “Ücretsiz Kuduz Aşısı Kampanyası” 10 Ağustos’a kadar devam edecek.

Sarıyer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Sarıyer’in tüm mahallelerinde “Kuduz Aşısı Kampanyası başlattı. 17 Temmuz’da başlayan ve 10 Ağustos’a kadar sürecek kampanya kapsamında ilçe genelinde sahipli, sahipsiz kedi ve köpekler aşılanıyor. Kampanya kapsamında her gün iki mahalle ziyaret ediliyor, aşılamalar her mahalledeki muhtarlık ofisleri önünde yapılıyor. Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların evlerinde ya da sokaklarında gönüllü olarak baktıkları 4 aylıktan büyük kedi ve köpekler için aşı kartları ile kampanya tarihinde mahalle muhtarlıklarında olmaları gerekiyor. Ücretsiz olarak yapılan aşı kampanyasıyla binlerce minik dostumuz kuduz hastalığından korunmuş olacak.

“AŞILAMALAR MAHALLE MUHTARLIKLARI ÖNÜNDE YAPILIYOR”

Konu ile ilgili bilgi veren Veteriner İşleri Müdürü Necati Bozkurt, “ Patili can dostlarımızın ve halkımızın sağlığını korumak için ilçemizde mahalle muhtarlarımız ve yerel hayvan gönüllülerimiz ile koordineli olarak her gün iki mahallemizde aşılama çalışmalarımız yapılmaktadır. Aşılama işlemimiz ücretsizdir ve 4 aylıktan büyük kedi, köpeklere yapılmaktadır. Kampanyamız 17 Temmuz’da başlamıştır ve 10 Ağustos’a kadar devam edecektir. Aşılamalar mahalle muhtarlıkları önünde 13.00 – 16.30 saatleri arasında yapılmaktadır” dedi.

Etiketler sarıyer sarıyer belediyesi Mustafa Oktay Aksu
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