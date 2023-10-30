Şişli 100 yıllık Cumhuriyeti onuruna yaraşır bir şölenle kutladı

Şişli, Cumhuriyet’in 100. yılını büyük bir coşkuyla kutladı. Şişli Belediyesi tarafından düzenlenen ve tüm hafta boyunca süren kutlamalarda sergiler, söyleşiler, bando gösterilerinin yanı sıra, Melike Şahin ve Betül Demir konserleri ve 100. yıl fener alayı on binlerin katılımıyla büyük bir şölene dönüştü.

Şişli Belediyesi Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları kapsamında farklı alanlarda pek çok etkinlik ve organizasyonu hayata geçirdi. Kurtuluş meşalesinin yakıldığı ve bağımsızlık yolunda ilk adımların atıldığı ilçe, bu yıl oldukça renkli ve coşkulu kutlamalara ev sahipliği yaptı. Şişli Belediyesi tarafından dev Atatürk ve Türk bayraklarıyla süslenen Şişli, Cumhuriyet’in 100. yılı onuruna haftalar öncesinden kırmızı beyaz renklere büründü.

100 Yıllık Cumhuriyet Paneli yoğun ilgi gördü

Tüm haftaya yayılan kutlamaların ilki, 24 Ekim Salı günü Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde düzenlenen “100 Yıllık Cumhuriyet” paneliyle başladı. Panel; gazeteci - yazar ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir dönem genel başkanlığını yürüten Altan Öymen, gazeteci - yazar Özem Özdemir ve panelin kolaylaştırıcılığını yapan Bilgi Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Lütfiye Hilal Akgül’ün katılımıyla gerçekleştirildi.

Halkın yoğun ilgi gösterdiği panelde Altan Öymen “Kuşaklar Arası”, Özlem Özdemir ise “Kadınlar Cumhuriyeti” isimli kitaplarını imzaladı.

3 gün boyunca Cumhuriyet bandosu mahalleleri dolaştı

25-28 Ekim tarihleri arasında üç gün boyunca Şişli’nin 25 mahallesinde 100. yıla özel bando gösterileri düzenlendi. Bir hafta boyunca Şişli esnafına ve halka Türk bayrakları dağıtıldı.

27 Ekim Cuma günü ise saat 12.00’de Pera Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından 100. yıla özel olarak yapılan eserlerin yer aldığı; “100. Yıl Cumhuriyet ve Atatürk Sergisi”nin açılışı gerçekleştirildi. Sergi, yıl sonuna kadar Şişli Belediyesi ana binasının girişinde bulunan Sanat Galerisi’nde görülebilecek.

Yine aynı gün, Şişli Kaymakamlığı’nın da iş birliğinde Cumhuriyet Sokağı açılışı yapıldı. Türk Bayrakları, Atatürk ve Cumhuriyet teması ön plana çıkartılarak özel bir konseptle süslenen Nişantaşı Bostan Sokak, Şişlililerin akınına uğradı.

Betül Demir’le Cumhuriyet heyecanı coşkuya dönüştü

28 Ekim’de mimar Gökhan Avcıoğlu’nun Arma isimli çelik heykeli GAD ve Şişli Belediyesi iş birliğiyle Habitat Parkı’nda sergilenmeye başlandı. Anadolu'da Tunç Çağı'nda ay tanrısı olarak saygı gören Arma tanrısının, Gökhan Avcıoğlu’nun ellerinde yeniden hayat bulmasıyla ortaya çıkan heykel, 30 Kasım’a kadar Habitat Parkı’nda sanatseverleri bekliyor olacak.

Aynı günün akşamında ise Maçka Demokrasi Parkı’nda Türk popunun sevilen ismi Betül Demir sahne aldı. Şişlililerin doyasıya eğlendiği konserde, “Yaşasın Cumhuriyet” sesleri yükseldi.

Şişli 100. Yıl Cumhuriyet Halk Koşusu

29 Ekim Pazar günü, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yine halkın yoğun katılım gösterdiği halk koşusuyla başladı. Saat 09.00’da, Mecidiyeköy Meydanı’ndan başlayarak Kurtuluş Son Durak’ta son bulan ve 7’den 70’e yüzlerce Şişlilinin katıldığı “Şişli 100. Yıl Cumhuriyet Halk Koşusu”na Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de eşlik etti. Koşu sonrasında ilk üçe girenlere ödülleri, Başkan Muammer Keskin tarafından taktim edildi.

Cumhuriyet Bayramı 100. Yıl kortej yürüyüşü yoğun katılımla gerçekleştirildi

Yine 29 Ekim Pazar günü, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının değişmez adresi olan, Halaskargazi’deki Şişli Atatürk Evi Müzesi önünde Cumhuriyet Bayramı 100. Yıl Korteji oluşturuldu. On binlerce İstanbullunun katıldığı kortejden, “Türkiye laiktir, laik kalacak”, “Yaşasın Cumhuriyet” sesleri yükseldi. Gencinden yaşlısına herkesin büyük bir heyecanla, ellerinde bayraklarıyla eşlik ettiği kortej bambaşka bir Şişli görüntüsü oluşturdu.

Saat 19.00’da Atatürk Evi önünden hareket eden kortej, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in önderliğinde bandolar, marşlar, meşalelerle ve bayraklarla Maçka Demokrasi Parkı’na kadar yürüdü.

“Şişli sizinle güzel, Şişli bir çift mavi gözle güzel”

Maçka Demokrasi Parkı’nda ise, “Şişli Cumhuriyetle, Atatürk’le güzel!, Türkiye Cumhuriyet’le, Atatürk’le Güzel!” sözleriyle halkı selamlayan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, konuşmasına şöyle devam etti: “Asırlık destanımızın, Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Mustafa Kemal’i, kurtuluş ve kuruluş için, 16 Mayıs 1919’da Samsun’a uğurlayan Şişli’den; Cumhuriyet’in kalesi Şişli’den büyük önder Atatürk’e saygıyla, minnetle, özlemle selam olsun. 100 yıldır Cumhuriyet’e emek veren herkese selam olsun. Hiçbir endişeniz olmasın; bu Cumhuriyet daha nice yüzyıllar kutlanacak. Türkiye Atatürk’ün yolunda, umutla, akılla, bilimle yürümeye devam edecek, Türkiye Cumhuriyet’i sonsuza dek sürecek. Cumhuriyetimizin kuruluşundaki inanç, cesaret, azim ve çağdaşlık geleceğimizin de ilham kaynağıdır. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlarken, en gür sesle diyoruz ki; Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Atatürk. Şişli sizinle güzel, Şişli bir çift mavi gözle güzel.”

29 Ekim coşkusu, Türk popunun sevilen isimlerinden Melike Şahin’in verdiği konserle doruğa çıktı. Herkesin büyük bir heyecanla eşlik ettiği şarkılar ve marşlarla, Cumhuriyet mutluluğu dalga dalga bütün Şişli’ye yayıldı.