Şişli Belediye Başkanı Şahan'dan işten çıkarmalarla ilgili açıklama

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, işten çıkarılan personellerin son üç aylık dönemde ihtiyaç dışı işe alındığını belirterek iş akitlerine son verilmesine karar verildiğini duyurdu.

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde rekor oy oranıyla seçilen Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, yeni dönemin başlamasıyla bazı personellerin işten çıkarılmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Şahan, ''Seçim sürecinde, son üç aylık dönemde yapılan ihtiyaç dışı işe alımların iş akitlerine son verilmesine karar verilmiştir.'' dedi.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan şunları kaydetti:

"Belediyemizin ilk meclis oturumunda, tüm meclis üyelerimizle imzaladığımız; kamusal fayda, açıklık ve şeffaflık, demokratik hesap verilebilirlik, katılımcılık, eşit hizmet, çoğulculuk, sürdürülebilirlik, yenilikçilik ilkelerimizle Şişli’de yeni bir hizmet dönemi başlamıştır.



Şişli Belediyesi’nin gelecek dönemi için belirlediğimiz ilkeler doğrultusunda kamusal faydayı önceliklendirmek, kamu kaynaklarını ve gücünü yurttaşlarımızın hizmetine tahsis etmek üzere; seçim sürecinde, son üç aylık dönemde yapılan ihtiyaç dışı işe alımların iş akitlerine son verilmesine karar verilmiştir.



Halkçı belediyecilik anlayışımız gereği; iş akdine son verilen personelleri, daha verimli olabilecekleri, liyakatlerini daha etkili bir şekilde gösterebilecekleri istihdam olanaklarıyla buluşturmak için kariyer destek birimlerimiz etkin bir şekilde devreye girecektir.



Şişli’yi; sosyal adalet ve kamu vicdanını gözeterek, herkese eşit hizmet anlayışıyla yönetecek, kimseyi hayatın zorluklarına karşı yalnız bırakmayacağız."