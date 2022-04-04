Şişli Belediyesi Lozan Belediyesi'ni İstanbul'da ağırladı

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Lozan Belediye Başkanı Grégoire Junod ve beraberindeki heyeti Şişli’de ağırladı. Yapılan görüşmelerde; Lozan Belediyesi ile iklim, spor, kültürel miras, toplumsal cinsiyet ve sosyal politikalar bağlamında çalışma prensipleri ele alındı.

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Lozan Belediye Başkanı Grégoire Junod’un öncülüğündeki heyeti ağırladı. Şişli ve Lozan Belediyesi heyetleri arasında gerçekleştirilen görüşmeye; Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve Lozan Belediye Başkanı Grégoire Junod’un yanı sıra, İsviçre İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Ronald Brun da katıldı. Heyetler arasındaki görüşmede; “Şişli’de Çevre ve İklim”, “Şişli’de Sosyal Politika”, “Kapsayıcılık”, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” ve “Şişli’de Kültürel Miras” başlıkları ele alındı. Görüşmenin ardından Başkan Keskin ve Grégoire Junod Şişli Belediye Meclisi’nde bir konuşma yaptı.

“Önemli bir birlikteliğin başlangıcı olmasını temenni ediyorum”

Konuşmasına, Grégoire Junod’u Şişli’de ağırlamaktan oldukça mutlu olduğunu ifade ederek başlayan Keskin, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Yakın bir tarihte İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ile birlikte hem 2036 senesinde olimpiyatların İstanbul’a getirilmesi hem de Lozan’ın 100. Yılını görkemli bir şekilde kutlamak arzusunda olduğumuzu Sayın mevkidaşım Grégoire Junod’ ya ifade ettik. Bugün Sayın Junod ve heyetine Şişli’yle ilgili yapmış olduğumuz projeleri tanıttık; iklim ve çevre, spor, kültürel miras, toplumsal cinsiyet ve sosyal politikalarla alakalı kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdik. Bu görüşmelerin hem ülkemiz için ve hem de iki şehir için önemli sonuçlar doğuran bir birlikteliğin başlangıcı olmasını temenni ediyorum.”

“Lozan’ın 100. Yılı diyaloğa açılan bir kapı olmalı”

Junod, konuşmasında şunlara değindi: “Lozan gibi küçük bir şehirden geliyorum, tarihi ve kültürel zenginlikleri Şişli kadar zengin değil. Lozan Anlaşması’ndan dolayı, tarihi bağlarımız çok eskiye dayanıyor. Şişli ve Lozan’ın gerçeklikleri ne kadar farklı olsa da yaşadığımız sorunlar çok benzer. Lozan, en son Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından İklim Eylem Planı ödülüne layık görüldü. Lozan, bu bakımdan örnek bir şehir. İklim konusunda biz senelerdir çalışıyoruz. En zengin ülkelerden İsviçre, karbon emisyonunu en çok yaratan ülkeler arasında yer alıyor. Şişli’de benimsediğiniz iklim planı hedefiniz; 2030’a kadar karbon oranını yüzde 40 azaltma yönünde. Bu hedef, bizim Lozan’daki iklim planımızın da ötesine geçen bir hedef. Şişli, kültürel ve dini anlamda kozmopolit bir yapıya sahip. Bu anlamda Lozan ile benzerlikler taşıyor. Lozan’ın yüzde 45’ı yabancılardan oluşuyor. 200’den fazla farklı uyruk var. Dini farklılıklar da var. Biz bu açıdan bütün dinlere eşit mesafede yaklaşmayı şiâr edindik. Türkiye Cumhuriyeti için çok önemli bir anlaşma olan Lozan’ın 100. yılını önümüzdeki yıl kutlayacağız. Lozan şehri için Lozan Belediyesi için bu anlaşmanın 100.yılı diyaloğa açılan bir kapı olmalı”

Meclis toplantısının ardından Grégoire Junod ve beraberindeki heyet, Kurtuluş Savaşı ve Lozan Antlaşması’na giden yolda ilk planların yapıldığı Şişli’deki Atatürk Evi Müzesi’ni ziyaret etti.