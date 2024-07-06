Şişli'de milli maç dev ekranlarda yayınlanacak

Şişli Belediyesi, Türkiye-Hollanda maçını Maçka Habitat Parkı, Maçka Sanat Parkı ve Feriköy Kent Parkı'nda kurulan dev ekranlardan yayınlayacak.

Şişli Belediyesi Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde bu gece sahaya çıkacak A Milli Futbol Takımı’nın Hollanda ile karşılaşacağı maçı, Maçka Habitat Parkı, Maçka Sanat Parkı ve Feriköy Kent Parkı olmak üzere 3 ayrı noktada kurulan dev ekranlardan yayınlayacak.

Ayrıca Habitat Parkı'nda saat 19.00'dan itibaren spor yorumcularının katıldığı söyleşilerin yanı sıra, sporseverlerin eşlik edeceği birbirinden renkli yarışmaların da yer alacağı Türkiye-Hollanda maçının heyecanı Şişli’de yaşanacak.