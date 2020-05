Şükrü Genç: ''Bir arada olacağımız nice bayramlar diliyorum''

“Bayramlar kin ve nefret duygularının bir kenara itildiği, kardeşçe kucaklaşmanın, sevginin, barışın ve dayanışmanın öne çıktığı özel günlerdir” diyen Genç konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Bir bayram arefesindeyiz. Çok sıkıntılı bir dönemdeyiz, herhalde böyle bir şey ilk defa oluyor. Koronavirüs sorunu ile birlikte geçen bir ramazan ayını geride bıraktık. Geçtiğimiz yıllarda mahallelerde yaptığımız ve her akşam ayrı bir noktada kurduğumuz sofralarımızı bu yıl pandemi nedeni ile kuramadık. Yine her yıl bir araya geldiğimiz İstinye Tersane Alanı'nda gerçekleşen ramazan eğlencelerimizi gerçekleştiremedik. Birçok programımızın yapılamadığı, iptal olduğu ramazan ayı sonrasında bayramı kutlayacağız. Mevcut koşullardan dolayı sokağa çıkma yasağının olduğu bir Ramazan Bayramı olacak. Bu süreç diliyorum ki insanların yaşamında bir kere olsun ve devamı gelmesin. Eski mutlulukları yeniden yaşayalım; yine bir ay boyunca Ramazan’ı aynı sofrada karşılayalım, yine herkes coşkuyla bir araya gelsin, namazını kılsın, duasını etsin, yine İstinye Tersane Alanı’nda eskileri yaşattığımız ramazan eğlencemizi devam ettirelim. Sonrasında her yıl yaptığımız gibi Kadir Gecesi’nden başlayan Karadeniz bölgesindeki ziyaretlerimizi, Kelkit Vadisi’ne yani kendi doğduğum topraklara yaptığım bayram ziyaretlerini gerçekleştirebildiğimiz, sağlık sorunlarının bittiği nice bayramlar diliyorum.”