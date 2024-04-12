TikTok videosunda Dilek İmamoğlu sürprizi

Tiktok’ta paylaşılan bir bayram tebriği videosunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu da yer aldı.

Sosyal medya platformu Tiktok’ta yayınlanan bir videoda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu ve kızı Beren İmamoğlu da yer aldı. ‘İyi bayramlar’ notu ile paylaşılan videoya on binlerce beğeni ve yüzlerce yorum geldi.