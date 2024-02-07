Turgut Altınok’a Mansur Yavaş’ın memleketinde soğuk duş
AK Parti’nin Beypazarı mitinginde alandaki boşluklar dikkat çekerken miting nedeniyle tezgah kurdurulmayan pazarcı esnafının da duruma tepki gösterdiği belirtildi.
AK Parti’nin Beypazarı mitinginde alandaki boşluklar dikkat çekerken miting nedeniyle tezgah kurdurulmayan pazarcı esnafının da duruma tepki gösterdiği belirtildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol