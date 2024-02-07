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  4. Turgut Altınok’a Mansur Yavaş’ın memleketinde soğuk duş

Turgut Altınok’a Mansur Yavaş’ın memleketinde soğuk duş

Turgut Altınok’a Mansur Yavaş’ın memleketinde soğuk duş
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AK Parti’nin Beypazarı mitinginde alandaki boşluklar dikkat çekerken miting nedeniyle tezgah kurdurulmayan pazarcı esnafının da duruma tepki gösterdiği belirtildi.

AK Parti’nin Beypazarı mitinginde alandaki boşluklar dikkat çekerken miting nedeniyle tezgah kurdurulmayan pazarcı esnafının da duruma tepki gösterdiği belirtildi.

Etiketler Ankara ABB Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş turgut altınok
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