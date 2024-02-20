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Turgut Altınok’a sokakta vatandaşın tepkisi sürüyor

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AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'a Ankara sokaklarındaki tepkilere bir yenisi daha eklendi.

AK Parti'nin yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterdiği Turgut Altınok Başkent'teki seçim çalışmalarını sürdürürken vatandaşın tepkileriyle karşı karşıya gelmeye devam ediyor.

Son olarak yaptığı bir konuşmada “Büyükşehir Belediyesi batırıldı” diyen Altınok’a bir vatandaş “Söylediklerinize inanıyorsanız söyleyecek bir şeyim yok” diyerek tepki gösterdi.

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